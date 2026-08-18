Yoga Radio Estate 2026, i cantanti della terza puntata

Introduzione
Noemi ed Enrico Papi saranno alla guida della terza puntata dello show musicale. Numerosi artisti si alterneranno sul palco di Piazza Della Vittoria a Reggio Emilia: da Cristina D’Avena a Rhove passando per Rocco Hunt, Enrico Nigiotti, Clementino, i Gemelli DiVersi, Anna e Marco Masini
Quello che devi sapere
Yoga Radio Estate, la terza puntata
Martedì 18 agosto Noemi ed Enrico Papi condurranno il terzo atteso appuntamento del programma televisivo. Numerosi artisti si alterneranno sul palco di Piazza Della Vittoria a Reggio Emilia.
Marco Masini
A febbraio il cantautore ha presentato il brano Male necessario in duetto con Fedez alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, a marzo Marco Masini ha pubblicato il nuovo album Perfetto imperfetto.
Rocco Hunt
Nel corso degli anni Rocco Hunt ha regalato grandi successi al pubblico: da Wake up a Mille vote ancora passando per Non litighiamo più. Tra i suoi album più amati ricordiamo Libertà, Rivoluzione e Ragazzo di giù. Per quanto riguarda i duetti, citiamo Oh ma con Noemi.
Anna
La giovane rapper ha appena pubblicato il nuovo album Million Dollar Babe, trainato dal tormentone estivo White Girl Wasted. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Bando, Gasolina, 30°C e Désolée. Spazio anche alle collaborazioni: da Vetri neri con Ava e Capo Plaza a Petit fou fou con Rhove.
Cristina D’Avena
Cristina D’Avena è tra le artiste più acclamate dal pubblico italiano. Nel novembre del 2017 la cantante ha pubblicato l’album Duets - Tutti cantano Cristina.
Rosa Chemical
Nel 2023 il cantante ha presentato Made in Italy sul palco del Teatro Ariston conquistando l’ottavo posto nella classifica finale. Quest’anno Rosa Chemical ha proposto il singolo Mammamì al San Marino Song Contest.
Malika Ayane
Negli anni la cantautrice ha emozionato il pubblico con numerosi successi: da Come foglie a Senza fare sul serio passando per Tre cose, Ricomincio da qui, Ti piaci così e Adesso e qui (nostalgico presente).
Gemelli DiVersi
Tra le loro hit ricordiamo Mary, Un altro ballo, Fotoricordo e Un attimo ancora con Jenny B.
Rhove
Rhove è tra i protagonisti dell’estate con il brano Parapluie. Tra i suoi successi ricordiamo Shakerando, Cancelo, Whip Whip e Ancora.
Mara Sattei
A maggio l’artista ha lanciato il nuovo brano Sabato sera in duetto con Enrico Nigiotti. Tra le sue collaborazioni citiamo Parentesi con Giorgia e La dolce vita con Fedez e Tananai.
Clementino
Nel luglio dello scorso anno il rapper ha pubblicato l’album Grande anima. Tra i suoi lavori di maggior successo ricordiamo Mea culpa e Miracolo!
Enrico Nigiotti
In queste settimane il cantautore toscano è impegnato con la tournée estiva. A marzo l’artista ha pubblicato il nuovo progetto discografico Maledetti innamorati contenente anche il brano Ogni volta che non so volare presentato all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
Bambole di Pezza
Nel marzo di quest’anno la formazione femminile (FOTO) ha lanciato l’album 5, trainato dal successo della canzone Resta con me presentata sul palco del Teatro Ariston.
Cioffi
In queste settimane il giovane artista è impegnato con il Summer Tour 2026.
Maria Antonietta & Colombre
A febbraio la coppia ha debuttato in gara con il brano La felicità e basta al Festival di Sanremo. Nel settembre dello scorso anno i due artisti hanno pubblicato il joint album Luna di miele.
Eddie Brock
Dopo il successo del brano Non è mica te, certificato disco di platino, l’artista ha presentato Avvoltoi all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
Elena D’Elia
La giovane artista si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.