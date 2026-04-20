I Red Hot Chili Peppers annunciano un nuovo album

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, arriva una conferma autorevole che chiarisce lo stato dei lavori: la band californiana è nuovamente immersa nella creazione di materiale inedito. A fornire i dettagli è stato Flea, bassista della formazione, che nel corso di una recente intervista ha sottolineato come l’intera band sia concentrata su attività di scrittura e sperimentazione sonora
Stiamo per assistere al ritorno in studio dei Red Hot Chili Peppers, con il tredicesimo album che prende forma segnando un nuovo, attesissimo capitolo per la band californiana.
Dopo mesi in cui indiscrezioni e ipotesi si sono rincorse senza tregua, è arrivata una conferma autorevole che chiarisce lo stato dei lavori: il gruppo è nuovamente immerso nella creazione di materiale inedito. A fornire i dettagli è stato Flea, bassista della formazione, che nel corso di una recente intervista ha delineato con precisione il clima attuale in studio, sottolineando come l’intera band sia concentrata su attività di scrittura e sperimentazione sonora. Il percorso discografico dei Red Hot Chili Peppers si prepara dunque ad accogliere un nuovo tassello fondamentale.
Secondo quanto emerso, il tredicesimo album in studio dei Red Hot Chili Peppers è ormai una realtà concreta e la sua pubblicazione è attesa entro la fine del 2026. Una prospettiva che alimenta ulteriormente l’attenzione dei fan, soprattutto considerando la portata del progetto e il periodo di distanza dall’ultimo lavoro ufficiale.
L’idea di un suono in evoluzione
Nel corso dell’intervista, Flea ha descritto il momento creativo della band con parole che restituiscono un’immagine di grande fermento. I membri del gruppo, ha spiegato, sono impegnati nel “suonare e mettere insieme canzoni e nuova musica”, un processo che appare ancora aperto e in continua trasformazione.
Lo stesso bassista ha poi evidenziato un elemento centrale del nuovo progetto: la volontà di esplorare territori sonori differenti rispetto al passato. Il disco, secondo la sua descrizione, sarà caratterizzato da un “sound più vivo”, capace di “prendere direzioni diverse rispetto al passato”. Un’impostazione che suggerisce un approccio meno lineare e più orientato alla sperimentazione, in linea con la storia della band ma proiettato verso nuove soluzioni espressive.
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Tra attese e continuità
Il nuovo album arriva a distanza di quattro anni da Return of the Dream Canteen, ultimo lavoro pubblicato dal gruppo. Questo intervallo temporale segna un periodo di riorganizzazione artistica e di ritorno progressivo alla scrittura collettiva, che ora sembra aver raggiunto una fase pienamente operativa.
La notizia della ripresa delle attività in studio ha inevitabilmente accresciuto le aspettative, inserendo il progetto tra le uscite più attese del panorama musicale contemporaneo. La sensazione, alimentata dalle dichiarazioni di Flea, è quella di una band nuovamente proiettata verso una fase di forte creatività condivisa.
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Il processo creativo e le scelte in studio
Nel dialogo con il DJ radiofonico Zane Lowe, Flea ha approfondito ulteriormente la natura del lavoro in corso, soffermandosi su un metodo compositivo che il gruppo non aveva mai adottato in precedenza. I Red Hot Chili Peppers stanno infatti selezionando con grande attenzione il materiale prodotto, arrivando a scartare numerosi brani inizialmente presi in considerazione.
L’obiettivo dichiarato è quello di concentrarsi esclusivamente sulle tracce dotate di “maggiore energia sonora”, privilegiando quindi l’impatto e la vitalità dell’esecuzione rispetto alla quantità di materiale accumulato. Un approccio che suggerisce una fase di estrema selezione artistica, in cui ogni elemento viene filtrato con attenzione prima di entrare nella versione definitiva del disco.
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Gli Shangri-La Studios e la produzione di Rick Rubin
Le sessioni di registrazione si stanno svolgendo negli Shangri-La Studios di Malibu, in California, uno spazio ormai strettamente legato alla storia recente della band. Gli studi, associati alla figura del produttore Rick Rubin, rappresentano un punto di riferimento fondamentale nel percorso dei Red Hot Chili Peppers.
Rick Rubin, infatti, collabora con il gruppo fin dal 1991, anno di pubblicazione di Blood Sugar Sex Magik, e la sua presenza continua a essere una componente centrale nella costruzione del suono della band. Il contesto degli Shangri-La Studios contribuisce così a definire un ambiente creativo consolidato, in cui esperienza e continuità si intrecciano con nuove direzioni artistiche.
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Struttura musicale e identità del nuovo progetto
Sul piano compositivo, le indicazioni fornite delineano un album potenzialmente caratterizzato da una ritmica più intensa e meno tradizionale rispetto al passato. Allo stesso tempo, non verranno meno gli elementi distintivi del linguaggio musicale della band.
Rimarranno infatti centrali i riff definiti come “paranormali” di John Frusciante, elemento ormai riconoscibile della loro estetica sonora, così come i nuovi testi “profondamente introspettivi” di Anthony Kiedis, che continuano a rappresentare una componente narrativa essenziale del progetto.
Il risultato atteso, secondo quanto riportato, sarebbe un lavoro “più funk di Californication e più strano di Stadium Arcanum”, una definizione che sintetizza la volontà di spingersi oltre i riferimenti consolidati senza abbandonare le radici stilistiche del gruppo.
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Una storia di trasformazioni e continuità
Il nuovo album si inserisce in una traiettoria artistica che attraversa oltre quarant’anni di carriera, segnati da cambiamenti profondi e da una costante capacità di rigenerazione. La storia dei Red Hot Chili Peppers è infatti caratterizzata da fasi alterne, ritorni e trasformazioni che hanno contribuito a definire la loro identità nel panorama rock internazionale.
Un momento particolarmente significativo è rappresentato dal ritorno di John Frusciante nel 2019, evento che ha riportato nella band una nuova energia creativa. Questo rientro ha dato impulso a due album inediti e a una lunga attività dal vivo culminata nell’Unlimited Love Tour, tournée internazionale durata tre anni.
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Un equilibrio tra progetti individuali e identità collettiva
Nonostante la forte coesione del gruppo, i singoli membri continuano a mantenere spazi dedicati a progetti artistici indipendenti. Questa dimensione parallela non ha però mai indebolito il legame centrale che tiene unita la band, elemento che nel tempo si è rivelato decisivo per la loro longevità.
I Red Hot Chili Peppers, infatti, continuano a rappresentare una delle realtà più solide e durature della scena rock contemporanea, capaci di coniugare libertà individuale e identità collettiva senza compromettere la propria continuità artistica.
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Una band nata a Los Angeles e diventata icona mondiale
I Red Hot Chili Peppers, spesso indicati anche come RHCP o semplicemente Chili Peppers, nascono a Los Angeles nel 1982 per iniziativa di Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith. Fin dagli esordi la formazione si distingue per una forte capacità di fusione tra generi differenti, dal funk all’hip hop, passando per hard rock, punk rock, rock psichedelico, fino ad approdare a rock alternativo e pop rock. Questa contaminazione stilistica si traduce in un linguaggio musicale riconoscibile e fortemente improntato, soprattutto dal vivo, all’improvvisazione.
Nel corso della loro carriera hanno venduto oltre 120 milioni di dischi nel mondo e detengono il record per il maggior numero di singoli al primo posto nella classifica Alternative Airplay di Billboard. Il riconoscimento ufficiale del loro impatto arriva nel 2012 con l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e, dal 2022, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame.
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Evoluzioni, successi e cambi di formazione
La storia della band è caratterizzata da una lunga sequenza di trasformazioni, sia artistiche che interne. Dopo gli esordi nei primi anni Ottanta e i primi contratti discografici, i Red Hot Chili Peppers attraversano una fase di crescita segnata da cambi di formazione, difficoltà personali e progressiva definizione del proprio stile.
La svolta arriva negli anni Novanta con Blood Sugar Sex Magik, album che consacra il gruppo a livello internazionale grazie a brani come Give It Away e Under the Bridge, aprendo una stagione di grande successo commerciale e critico. Nei decenni successivi la band continua a evolversi con lavori come Californication, By the Way e Stadium Arcadium, alternando momenti di stabilità a nuovi cambi di chitarristi, fino al ritorno definitivo di John Frusciante nel 2019.
Negli anni più recenti arrivano gli album Unlimited Love e Return of the Dream Canteen nel 2022, che confermano la continuità creativa del gruppo. Parallelamente, i Red Hot Chili Peppers consolidano la loro influenza su generi come rap rock e nu metal, mentre la loro estetica musicale resta legata all’intreccio tra improvvisazione, funk e rock, con un ruolo centrale di Flea al basso, John Frusciante alla chitarra e Anthony Kiedis alla scrittura dei testi.
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