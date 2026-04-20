I Red Hot Chili Peppers annunciano un nuovo album

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, arriva una conferma autorevole che chiarisce lo stato dei lavori: la band californiana è nuovamente immersa nella creazione di materiale inedito. A fornire i dettagli è stato Flea, bassista della formazione, che nel corso di una recente intervista ha sottolineato come l’intera band sia concentrata su attività di scrittura e sperimentazione sonora

Stiamo per assistere al ritorno in studio dei Red Hot Chili Peppers, con il tredicesimo album che prende forma segnando un nuovo, attesissimo capitolo per la band californiana.

Dopo mesi in cui indiscrezioni e ipotesi si sono rincorse senza tregua, è arrivata una conferma autorevole che chiarisce lo stato dei lavori: il gruppo è nuovamente immerso nella creazione di materiale inedito. A fornire i dettagli è stato Flea, bassista della formazione, che nel corso di una recente intervista ha delineato con precisione il clima attuale in studio, sottolineando come l’intera band sia concentrata su attività di scrittura e sperimentazione sonora. Il percorso discografico dei Red Hot Chili Peppers si prepara dunque ad accogliere un nuovo tassello fondamentale.

Secondo quanto emerso, il tredicesimo album in studio dei Red Hot Chili Peppers è ormai una realtà concreta e la sua pubblicazione è attesa entro la fine del 2026. Una prospettiva che alimenta ulteriormente l’attenzione dei fan, soprattutto considerando la portata del progetto e il periodo di distanza dall’ultimo lavoro ufficiale.