Kanye West ha pubblicato un brano con sua figlia North e Puff Daddy

Kanye West ha pubblicato un brano, intitolato Lonely Roads Still Go to Sunshine, in cui pare che ci sia la partecipazione diretta di Sean “Diddy” Combs, oltre a quella della figlia di Kanye West, l’undicenne North avuta dall’ex moglie Kim Kardashian. E a Kardashian pare non sia stato chiesto il permesso di utilizzare la voce della loro figlia minorenne, come si apprende dai media statunitensi.

Il pezzo si apre con il sopracitato estratto di una presunta conversazione telefonica tra Ye e Diddy. Quest’ultimo dice quanto segue: "Voglio solo ringraziarti per esserti preso cura dei miei figli, amico. Nessuno li ha contattati, nessuno li ha chiamati”. Ye, in risposta, esprime il proprio affetto e riconoscenza, dicendo: “Assolutamente, ti voglio bene, amico. Mi hai cresciuto. Anche quando non ti conoscevo, capisci cosa intendo?”.

Ye ha presentato il brano attraverso un post su X, in cui ha scritto: "Lonely Roads Still Go to Sunshine, nuova canzone di Puff Daddy con suo figlio King Combs, mia figlia North West e la nuova artista di Yeezy da Chicago, Jasmine Williams”.

La partecipazione della figlia undicenne di West

Un altro elemento di particolare rilievo è la partecipazione di North West, che esegue un breve verso nella traccia le cui parole sono quelle che seguono: “Doing everything I wanted, that’s the key to life/ When you see me shining, then you see the light” (traducibili come “Fare tutto quello che voglio, questa è la chiave della vita / Quando mi vedi brillare, allora vedi la luce”).

L’inclusione della giovane figlia del rapper ha sollevato non poche perplessità, alimentando un acceso dibattito sull’opportunità di coinvolgere una minore in un progetto legato a un artista attualmente sotto processo per reati molto gravi.