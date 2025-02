Kendrick Lamar canterà in Italia: concerto a Roma ad agosto 2025

Il rapper, cantautore e produttore discografico statunitense, considerato uno dei migliori artisti hip-hop di tutti i tempi, si prepara a infiammare il palco dello Stadio Olimpico di Roma il prossimo 2 agosto 2025, portando in Italia il suo attesissimo Grand National Tour in collaborazione con SZA

L'annuncio arriva pochi giorni dopo l'ennesima consacrazione dell'artista ai Grammy Awards, dove ha conquistato ben cinque premi, tra cui "Registrazione dell'anno", "Canzone dell'anno" e "Miglior canzone rap", grazie al successo del singolo Not Like Us . Il brano, divenuto un vero e proprio fenomeno culturale nel 2024 per il suo diss rivolto a Drake, ha dominato tutte le categorie in cui era stato nominato. La carriera del rapper di Compton continua a brillare, e il suo ritorno in Italia promette uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati di musica hip-hop e non solo.

È ufficiale, per la gioia dei suoi tantissimi e sfegatati fan: Kendrick Lamar si esibirà in concerto in Italia ad agosto 2025, quando una data del tour europeo sarà a Roma, presso lo Stadio Olimpico.

I due artisti, che sono tra i più influenti della scena musicale contemporanea, promettono di offrire uno spettacolo indimenticabile, facendo vivere ai loro fan emozioni e performance da brivido. Nel seguente paragrafo, scopriamo (per chi non lo sapesse) chi è SZA, l'artista che si esibirà a Roma assieme a Lamar.

Il concerto in Italia rappresenterà la terzultima tappa del tour europeo di Kendrick Lamar e SZA, un'attesissima serie di esibizioni che prenderà il via il 2 luglio a Colonia, in Germania.

La cantautrice SZA

SZA, il cui vero nome è Solána Imani Rowe (nata il 8 novembre 1989 a Saint Louis), è una cantautrice statunitense.

Attiva nel panorama musicale dal 2012, inizialmente si è fatta conoscere come autrice e compositrice del brano Feeling Myself di Nicki Minaj e Beyoncé (2014) e per il suo contributo vocale al singolo Consideration di Rihanna (2016).

Tuttavia, è a partire dal 2017 che SZA ha ottenuto un riconoscimento globale grazie al suo album di debutto Ctrl, che ha ricevuto l’acclamazione della critica e ha ottenuto il certificato di triplo disco di platino dalla Recording Industry Association of America (RIAA). Successivamente, SZA ha collaborato con artisti di fama internazionale, come nel caso di What Lovers Do con i Maroon 5 (2017), All the Stars con Kendrick Lamar (2018) e Kiss Me More con Doja Cat (2021).

Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album di grande successo, SOS, che ha dominato le classifiche statunitensi, raggiungendo la vetta per dieci settimane consecutive e producendo singoli internazionali come Good Days, Kill Bill e Snooze. Questo album è stato poi arricchito con una riedizione intitolata Lana nel 2024.

Nel corso della sua carriera, SZA ha superato i 100 milioni di copie certificate dalla RIAA, diventando una delle artiste di maggior successo commerciale del XXI secolo negli Stati Uniti, secondo le classifiche di Billboard. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui cinque Grammy Awards, un American Music Award, sei Billboard Music Awards, un BRIT Award, tre MTV Video Music Awards e un MTV Europe Music Award. Inoltre, tra il 2018 e il 2023, ha ricevuto il Rulebreaker Award e il titolo di Donna dell'Anno agli annuali Billboard Women in Music Awards. Il brano All the Stars, parte della colonna sonora del film Black Panther (2018), le ha fruttato candidature sia agli Oscar che ai Golden Globe nel 2019 per la categoria Miglior Canzone Originale.