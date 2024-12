Kendrick Lamar, l'album GNX debutta al primo posto della Billboard 200

Il 22 novembre Kendrick Lamar ha pubblicato GNX, trainato dai singoli Squabble Up e Luther. Il progetto discografico ha raggiunto la vetta della classifica degli album più venduti in America con circa 319.000 copie, sufficienti a mettere a segno il sesto miglior debutto dell’anno.

Inoltre, Kendrick Lamar ha conquistato le prime cinque posizioni della Billboard Hot 100, ovvero la classifica dei singoli più venduti in America, come fatto in precedenza soltanto dai Beatles, Drake e Taylor Swift (FOTO).

Il rapper ha ottenuto tale primato grazie alle canzoni Squabble Up, TV Off, Luther, Wacced Out Murals e infine Hey Now. Reincarnated e Man at the Garden hanno invece rispettivamente conquistato la settima e decima posizione.