Il rapper keniano Sabi Wu ha campionato il diss del collega americano. Il suo obiettivo non è un altro artista, come accade solitamente nel genere rap, bensì il governo e le sue politiche fiscali

Come molti altri Paesi africani usciti dal processo di decolonizzazione, il Kenya ha faticato a trovare un equilibrio dopo l’indipendenza dalla Gran Bretagna proclamata nel 1962. “Un’élite di keniani ricchi e influenti ha preso il posto dei colonizzatori. Per mantenere il potere ha fatto leva sui legami con le potenze occidentali e sugli effetti dannosi del colonialismo. Dal loro punto di vista ha funzionato e in Kenya non c’è stato ancora presidente che non sia collegato a questa élite, ma è stato un processo tutt’altro che pacifico. I disordini si moltiplicano mentre il divario tra governanti e popolazione s’allarga. La situazione è diventata intollerabile, la generazione Z ne ha abbastanza”, ha scritto la giornalista Kui Mwai in un articolo pubblicato nelle scorse ore da Rolling Stone.

Il rapper keniano Sabi Wu ha campionato il diss del collega americano Kendrick Lamar , il dissing della famosa canzone Not Like Us. Il suo obiettivo non è un altro artista, come accade solitamente nel genere rap, bensì il governo e le sue politiche fiscali.

La canzone che campiona Not Like Us



Lo scorso giugno ha cominciato a girare l’hashtag #RejectFinanceBill2024 per manifestare il dissenso contro la legge finanziaria del 2024 “che prevedeva l’aumento di tasse su un numero impressionante di beni di uso quotidiano, dal pane agli assorbenti. Non era mai successo prima che gli attivisti keniani riuscissero ad attirare l’attenzione a livello sia nazionale che internazionale”, prosegue Cui Mwai su RS.

Questo è lo scenario in cui è nata una canzone di protesta virale che campiona Not Like Us di Kendrick Lamar. Il brano è intitolato Reject Hio Bill ed è cantato dal rapper keniano Sabi Wu (potete ascoltarlo nel video che trovate in fondo, condiviso dal canale YouTube dello stesso Sabi Wu).

Quel pezzo è diventato l’inno del cambiamento. “Rappresenta le idee dei giovani keniani come me che vivono in condizioni economiche precarie. Ci hanno sempre ignorati, noi della generazione Z, ma con queste grandi manifestazioni abbiamo dimostrato di avere voce in capitolo”, ha spiegato Wu rispondendo via e-mail all’intervista di Rolling Stone.