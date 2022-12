Kendrick Lamar, è uscito il video di Count Me Out con Helen Mirren

Il rapper di Compton cura la regia di questo introspettivo videoclip, diretto assieme al fido Dave Free. Nel filmato, che vede la partecipazione dell’attrice vincitrice dell’Oscar per The Queen, Lamar parla con una psicoterapeuta e scava dentro se stesso Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Kendrick Lamar è probabilmente, in compagnia di monumenti come David Bowie o Peter Gabriel, uno degli artisti che meglio ha saputo cogliere le potenzialità del videoclip come mezzo espressivo. Sicuramente è tra i pochi a rendere, in un’epoca post MTV, il filmato di accompagnamento a un suo brano qualcosa di effettivamente rilevante dal punto di vista creativo. Non è un caso che di recente anche il suo lavoro per lanciare The Heart part 5 abbia finito per essere nominato “best music video” ai Grammy 2023. È giusto considerare i video di Kendrick Lamar suoi figli, al pari delle canzoni, e non solo perché è lui a curarne (almeno in parte) la regia. Questi autentici corti sono il frutto dell’impegno del rapper più introspettivo ad oggi sulla piazza e servono spesso ad ampliare la portata del messaggio contenuto nei pezzi. Ecco quindi che dopo il videoclip di Rich Spirit, dove si affrontavano in maniera profonda temi come la morte, la lealtà e il narcisismo, Kendrick raddoppia. Count Me Out si presenta con un accompagnamento visivo ancora più ambizioso, quasi fosse un follow-up del filmato precedente.

Kendrick Lamar si tira fuori vedi anche Kendrick Lamar, svelato il nuovo video della canzone di Rich Spirit Count Me Out è l’ennesima tessera di un puzzle, formato dagli altri video creati per lanciare Mr Morale and the big Steppers (N95, We Cry Together e Rich Spirit). La decima traccia dell’ultimo album condensa un po’ le sensazioni dell’intero lavoro, mettendo insieme tutte le suggestioni evocate finora. Non è un caso che il video di Count Me Out si apra con Kendrick Lamar impegnato in una seduta con quella che sembra essere la sua psicoterapeuta. L’idea appare quella di chiarire ancora di più con le immagini quanto l’ultimo disco sia nato dal coraggioso tentativo dell’autore di guardarsi dentro. Il video è un viaggio all’interno della testa del rapper di Compton che, dopo un primo momento di apparente leggerezza, finisce inesorabilmente faccia a faccia con i suoi demoni. Quando la sua terapista gli chiede lumi su un messaggio ricevuto nella notte “I feel like I’m falling” (sento di stare cadendo), si apre il baratro: K-Dot confessa cosa gli fa paura ed è la vita stessa. Il video si divide in tre parti che convivono tra loro, pur essendo nettamente separate: lo schermo si apre come un sipario, tra Kendrick e la psicoterapeuta (in bianco e nero) c’è un mondo di suggestioni anche a colori. Siamo nel mondo di Kendrick Lamar, siamo a contatto con le sue paure, i suoi dubbi e abbiamo paura quasi di avvicinarci troppo e distruggere un equilibrio che ci appare sempre più delicato e fragile. “I love when you count me out“, dice il nostro alla fine quasi a ribadire quanto in questo momento lui abbia bisogno di spazio, leggerezza e libertà di esprimersi.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Helen Mirren e quel ponte tra K-Dot e Checco Zalone vedi anche La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema musica Che cosa verrebbe fuori da un incontro tra Kendrick Lamar e Checco Zalone? L’improbabile incrocio, questo sorta di Frankenstein a nome K-Dot Zalone, è davvero arduo da immaginare ma un sottile filo che lega il comico pugliese e il rapper statunitense in fondo esiste: si chiama Helen Mirren. L’attrice vincitrice dell’Oscar per The Queen nell’ultimo periodo ha recitato in due videoclip molto diversi: La Vacinada di Checco Zalone e Count Me Out di Kendrick Lamar. Se nel primo, ambientato in quella Puglia che ormai sente quasi un po’ sua, la star britannica prendeva in giro anche un po’ sé stessa, qui usa tutto un altro registro. Mirren è la psicoterapeuta che divide la scena con il cantante, il suo Virgilio che lo guida nel proprio inferno personale. La diva non è l’unico personaggio famoso ad apparire nei 3 minuti e 26 del filmato, in cui compaiono pure l’ex CEO di Twitter Jack Dorsey e la rapper Tanna Leone. I due sono membri del collettivo pgLang, fondato proprio da Lamar assieme al suo partner in crime nella regia dei video Dave Free. Lamar e Free hanno diretto pure il discusso filmato di accompagnamento visivo a We Cry Together, un piccolo capolavoro con protagonisti lo stesso rapper e l’attrice Taylour Page restituiti in presa diretta. Quel videoclip ci mise poco a diventare uno dei più visti su YouTube, sorte che condivide con il “gemello” Count Me Out. Ormai abbiamo abbastanza indizi per affermare che la musica di Kendrick Lamar non sia per le orecchie ma anche per gli occhi. Volendo parafrasare un vecchio claim pubblicitario: se non guardi il video probabilmente godi solo la metà.