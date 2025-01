Sanremo 2025, Emis Killa con Demoni: il preascolto e il testo

Prima partecipazione in gara per l'artista, tra i più apprezzati della scena rap. Tra i suoi successi più recenti troviamo il brano Sexy Shop in duetto Fedez

il preascolto di demoni

È il solo brano di questo Sanremo che cammina in direzione ostinata e contraria e ci porta al nucleo primigenio dell'amore, al big bang di una relazione. Emis Killa indaga, in questo suo brano, la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle loro prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione, ciascuno con i propri “demoni” da mostrare all’altro. Ed eccoci a un bivio: meglio i baci che sanno di Fentanyl e le parole dette di getto oppure mettersi comodi aspettando la fine del mondo? Scegliamo l'irruenza o il fatalismo? Per Emiliano la soluzione è quasi lapalissiana: "Torniamo a letto con i demoni e sarà come non fossimo stati qui". Si respira quel clima di omertà amorosa dove tutto è possibile o forse è meglio dire che nulla è impossibile: "Tanto so già che finirà così, c'est la vie". E dunque prendila come ti vien!