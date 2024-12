Avicii, arriva il documentario I’m Tim. La storia del dj svedese. FOTO

Il 31 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) esce il racconto per immagini su uno degli artisti musicali più influenti degli ultimi decenni. Lo stesso giorno viene diffuso sulla piattaforma di streaming anche My Last Show, l’ultimo suo grande spettacolo all’Ushuaïa di Ibiza. Dagli esordi alla fulminante ascesa al successo, fino alla scomparsa nel 2018: ecco sua la carriera