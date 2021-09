Google dedica un doodle al dj svedese Avicii, scomparso nel 2018

Una carriera cominciata nel 2011

Nato l’8 settembre 1989 a Stoccolma, Tim Bergling è morto suicida nel 2018, all’età di 28 anni. Nel 2011 ha pubblicato l’inno dance “Levels” con il nome Avicii. Oltre ad abbattere i confini sonori con successi come l’ibrido bluegrass-house del 2013 “Wake Me Up”, Bergling è stato anche tra i primi DJ e produttori a condividere i riflettori precedentemente riservati a cantanti e strumentisti. In pochi anni, ha collezionato diversi premi musicali globali come gli Swedish Grammis Awards per il miglior innovatore (2012) e il miglior artista (2014), e un World Music Award per il miglior artista di danza elettronica (2014). Negli Stati Uniti è stato nominato per diversi Grammy e ha vinto l’American Music Award per Electronic Dance Music Artists (2013), il Billboard Music Award per Top Dance/Electronic Song (2014) e l’MTV Music Award per Best Dance Music Video (2018).