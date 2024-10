Puff Daddy, dopo le accuse di abusi parla la madre

“Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto, e merita la possibilità di dire la sua”. La madre di Sean Combs, Janice Smalls Combs, 83 anni, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio. Lo scorso autunno l’artista, noto come Puff Daddy, era stato citato in una dozzina di cause civili per presunte aggressioni sessuali che avrebbe commesso tra il 1990 e la scorsa estate ai danni di diverse donne e di un uomo, mentre il 16 settembre è stato arrestato a New York senza possibilità di uscire su cauzione con le accuse di traffico sessuale e racket. Il rapper e produttore discografico ha fatto appello contro la decisione del giudice e ora attende l’udienza di giovedì 10 ottobre. La scorsa settimana, l’avvocato Tony Buzbee, che rappresenta oltre 120 uomini e donne che accusano Combs e altre persone a lui vicine di abusi sessuali, ha specificato che 25 di loro avrebbero subito i presunti abusi quando erano minorenni. “Mi rivolgo oggi a voi come una madre devastata e profondamente rattristata dalle accuse mosse contro mio figlio Sean Combs”, ha dichiarato Janice. “È straziante vederlo giudicato non per la verità, ma per una narrazione creata da bugie. Assistere a quello che sembra essere un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia l’opportunità di dimostrare la sua innocenza è un dolore troppo insopportabile per essere espresso a parole. Come ogni essere umano, mio ​​figlio merita di avere la sua giornata in tribunale, di condividere finalmente la sua versione e di dimostrare la sua innocenza”.