Dopo essere stata una delle novità più acclamate nel ricco panorama estivo dei festival italiani nel 2023, torna anche quest’anno il ciclo di appuntamenti in cui le sette note si intrecciano con la spiritualità. A fare da scenario alla nuova edizione, curata ancora una volta dal critico musicale Pierfrancesco Pacoda con la direzione artistica di Simona Eugenelo, sono le piazze più suggestive della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Tanti gli appuntamenti in programma dal 2 giugno

Dopo essere stata una delle novità più acclamate nel ricco panorama estivo dei festival italiani nel 2023, anche quest’anno ci sarà l'ormai attesissimo ciclo di appuntamenti in cui le sette note si intrecciano con la spiritualità.

A fare da scenario alla nuova edizione, curata ancora una volta dal giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda e forte della direzione artistica di Simona Eugenelo, saranno le piazze più suggestive della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Sono tanti gli appuntamenti in programma dal 2 giugno 2024, fino ad arrivare a un'appendice della kermesse che andrà in scena il prossimo autunno.



Si parte dall’inaugurazione, attesa per domenica 2 giugno a Verbania, capoluogo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, presso Villa Maioni (in collaborazione con Cross Project). Il 2 giugno tocca ad Antonio Castrignanò aprire le danze. Castrignanò è uno dei più originali protagonisti del “rinascimento” della musica popolare salentina. Conosciuto anche per la realizzazione di colonne sonore, come quella per il film Nuovomondo di Emanuele Crialese, con l’album Babilonia ha raggiunto il primo posto nella prestigiosa classifica World Music Chart Europe.



Già il primo appuntamento dimostrerà come la musica riesca a incontrare la spiritualità, questo grazie ai protagonisti della kermesse, che sono i nomi più originali della nuova cultura sonora italiana.

Il tamburellista e cantante Antonio Castrignanò con il suo gruppo farà ballare Verbania con il battere ipnotico e tribale della pizzica più originale e genuina, lontana dalle cartoline turistiche.