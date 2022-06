Targhe Tenco: Marracash, Blanco e Cristina Donà tra i finalisti

Ci sono anche Marracash, Blanco e Cristina Donà tra i finalisti delle Targhe Tenco 2022, svelati il 25 giugno dalla giuria di giornalisti musicali ed esperti di musica. Dal 1984, le “Targhe Tenco” rappresentano il maggior riconoscimento assegnato ai migliori dischi italiani di canzone d’autore. Le categorie sono sei: quattro riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), una riservata a interpreti di canzoni non proprie e una riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni, il cui riconoscimento va al produttore.