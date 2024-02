Paolo Benvegnù, tra poesia e disincanto porta l'umanità in concerto

Il desiderio è la sparizione dalla realtà, la realtà è l’apparizione sul palco. Paolo Benvegnù è tra gli artisti più importanti della sua generazione, per la profondità di pensiero e per l’arcigna resistenza intellettuale in un mondo artistico (e non solo) che preferisce la deriva al confronto. Sta portando in tour, in questo periodo, il suo ultimo lavoro E’ Inutile parlare d’Amore che arriva a breve distanza da un altro, l’ennesimo, suo album spartiacque Solo Fiori dove spiega come è riuscito a trovare un equilibrio fluttuando tra sogni e incoscienza. L’appuntamento è al Circolo Arci Kalinka Dude di Soliera, nella bassa modenese. Ed è qui che c’è l’unica nota negativa della serata, “le corone d’alloro sopra i volti azzerati” per dirla con Benvegnù che questi versi, ovviamente immersi in un altro contesto, li canta in Pietre (brano che non è nella scaletta di questo tour, o almeno della data cui ho partecipato): fare iniziare un concerto alle ore 23 è immorale. Chi stabilisce l’orario non riflette che ci sono genitori che hanno lasciato i figli ai nonni o a una baby sitter? Che ci sono persone che la mattina dopo si alzano presto perché lavorano? Credo che le 22 siano un orario per quanto estremo accettabile, almeno in un venerdì o sabato sera. Sia chiaro che è un problema diffuso, non una esclusiva di questo circolo che alla musica dedica per altro una programmazione speciale.