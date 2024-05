Billie Eilish e il video di Lunch, la canzone più chiacchierata

Il videoclip del nuovo brano della popstar, contenuto nell'album appena uscito “Hit Me Hard and Soft”, mostra atmosfere ispirata agli anni ’90. Vede protagonista un’inedita Billie Eilish in versione civettuola. Molti fan definiscono il pezzo un "inno lesbico" per via dei suoi testi sensuali in cui la cantautrice parla dell'attrazione per una ragazza

È uscito nelle scorse ore il videoclip della canzone Lunch, brano contenuto nel disco appena uscito di Billie Eilish, intitolato Hit Me Hard and Soft. Il video, che potete guardare nella clip in fondo a questo articolo, è caratterizzato da atmosfere ispirate agli anni Novanta e vede protagonista un’inedita Billie Eilish in versione civettuola.

Il videoclip è uscito poche ore dopo il rilascio del nuovo attesissimo album della popstar. Solo 12 ore dopo aver pubblicato il suo terzo album in studio (a mezzanotte di venerdì 17 maggio), la cantautrice statunitense ha svelato il primo video musicale del progetto.

Il videoclip è stato girato con un filtro sovraesposto e granuloso, tale da rendere l'atmosfera davvero targata anni ’90, anche a livello di trattamento estetico. Vediamo l'artista ventiduenne mentre canta sfoggiando una varietà dei suoi caratteristici abiti oversize. La galleria di maglie larghe, berretti da baseball, cappellini con visiera e via dicendo è molto ricca.

Potete guardare il video musicale di Lunch Billie Eilish nella clip che trovate in fondo a questo articolo.



La cantautrice balla con i suoi cloni sullo schermo Man mano che la canzone si intensifica, lo sfondo del video musicale cambia: da uno spazio bianco vuoto si passa a uno sfondo a colori vivaci e primari. Su questa nuova primavera in cui sbocciano nuance di ogni tipo, la cantante si ritrova a ballare con i suoi cloni.

“I could eat that girl for lunch, she dances on my tongue”, canta Eilish (significa “Potrei mangiare quella ragazza a pranzo, balla sulla mia lingua”).

E ancora: “Tastes like she might be the one/ And I could never get enough/ I could buy her so much stuff/ It’s a craving, not a crush” (“Sa di poter essere quella giusta/ E non ne avrò mai abbastanza/ Potrei comprarle così tante cose/ È un desiderio, non una cotta”).

approfondimento Billie Eilish, è uscito il nuovo album Hit Me Hard and Soft

I fan di Eilish definiscono il brano un "inno lesbico" Il motivo per cui questo brano è il più chiacchierato è perché i fan della cantautrice lo stanno definendo come un “inno lesbico” per via dei testi bollenti. Ricordiamo che la cantante ha rivelato di essere "innamorata delle ragazze da tutta la vita”. Dopo quella dichiarazione, i testi di questo pezzo - che descrivono Billie Eilish come desiderosa di intimità con una donna - sembrano un chiaro intento a proseguire nuovamente con quella dichiarazione. La musicista ha precedentemente detto che Lunch l'ha aiutata a rendersi conto di essere "innamorata delle ragazze”. Il pezzo viene definito come una grande "vittoria per i gay”. Da quando il disco è uscito, questa traccia in particolare sembra aver catturato l'attenzione di tutti quanti.

approfondimento Billie Eilish, annunciato il tour: Bologna è l'unica data italiana

I commenti in rete dopo aver ascoltato la canzone Dopo aver ascoltato le parole con cui Billie Eilish descrive la sua voglia di intimità con un'altra ragazza, molti utenti si sono rapidamente riversati su X (l’ex Twitter) per condividere i propri pensieri sulla canzone sensuale. "Oh, Lunch è la cosa più gay e migliore che abbia mai sentito," ha scritto una persona. "Oh, i gay hanno vinto”, è il commento di un altro utente.

"Lunch di Billie Eilish ha fatto di più per la comunità gay di qualsiasi attivismo aziendale durante il mese del Pride," ha detto ironicamente un altro.

Da “Lunch di Billie è il nuovo inno gay” a “Lunch mi ha fatto diventare gay di nuovo, grazie Billie”, dopo la pubblicazione di questa canzone i commenti si sono stratificati.

approfondimento Billie Eilish su Fortnite è l'icona del festival della terza stagione

L'anno scorso Eilish ha parlato della sua sessualità

La prima volta in cui Billie Eilish ha parlato della propria sessualità è stata l'anno scorso, quando la popstar ha rivelato ai microfoni di Variety di essere "attratta fisicamente" dalle donne. All'epoca, ha detto di non essere veramente una fan del concetto di coming out, affermando: “Sono solo tipo: perché non possiamo semplicemente esistere? Lo faccio da molto tempo e semplicemente non ne parlavo... oops. Ho visto tutti gli articoli e ho pensato, 'Oh, credo quindi di aver fatto coming out oggi... OK, fantastico.' Ma è emozionante per me perché credo che la gente non lo sapesse, quindi è bello che lo sappiano. Sono nervosa a parlarne... ma mi piacciono le ragazze”.

approfondimento Billie Eilish, il terzo album in studio è "HIT ME HARD AND SOFT"

Proprio Lunch l'avrebbe aiutata a scoprire chi è Mentre parlava con Rolling Stone di Lunch il mese scorso, la cantante di What Was I Made For? ha detto che scrivere questa traccia è stato fondamentale per aiutarla a scoprire "chi è”. "Quella canzone è stata in realtà parte di ciò che mi ha aiutata a diventare chi sono, a essere onesta”, ha detto.

"Ho scritto parte di essa prima ancora di fare qualsiasi cosa con una ragazza, e poi ho scritto il resto dopo. Sono stata innamorata delle ragazze per tutta la vita, ma semplicemente non capivo - fino all'anno scorso, quando ho realizzato”.

approfondimento Billie Eilish, tutti i follower nel gruppo Amici Stretti su Instagram

Nel nuovo disco parla delle critiche al suo aspetto Billie Eilish si rivela dunque estremamente onesta nel suo nuovo album, aprendosi anche circa le critiche che ha affrontato riguardo al suo aspetto, una tematica trattata nella canzone Skinny in cui parla delle persone che continuano a commentare il suo peso. I testi recitano: “People say I look happy / Just because I got skinny / But the old me is still me and maybe the real me / And I think she's pretty" (tradotto: "La gente dice che sembro felice / Solo perché sono diventata magra / Ma la vecchia me sono ancora io e forse la vera me / E penso che sia carina").

In un verso successivo, aggiunge: "And the internet is hungry for the meanest kind of funny / And somebody's gotta feed it” (tradotto: "E Internet è affamato del tipo di divertimento più meschino / E qualcuno deve dargli da mangiare"). approfondimento Billie Eilish, il nuovo album è pronto

Perchè Billie Eilish indossa abiti larghi Nel 2019, la cantante ha parlato del motivo per cui indossa spesso abiti larghi, spiegando che le piacciono gli indumenti ampi perché non vuole che le persone vedano il suo corpo. “Non voglio mai che il mondo sappia tutto di me. Voglio dire, è per questo che indosso abiti grandi e larghi. Nessuno può avere un'opinione perché non hanno visto cosa c'è sotto, capite?” ha dichiarato. “Nessuno può dire, 'Oh è magra-formosa, non è magra-formosa, ha un sedere piatto, ha un sedere grosso.' Nessuno può dire nulla di tutto ciò perché non lo sanno”. Parlando con Variety dei suoi primi anni sotto i riflettori, ha detto: “Non volevo che le persone avessero accesso al mio corpo, anche visivamente. Non ero abbastanza forte e sicura per mostrarlo. Se l'avessi mostrato a quel tempo, sarei stata completamente devastata se la gente avesse detto qualcosa”.

approfondimento Billie Eilish sul suo coming out: "Pensavo fosse ovvio"

Il nuovo disco di Billie Eilish

Prodotto dal fratello maggiore di Billie Eilish, il suo collaboratore di lunga data Finneas, Hit Me Hard and Soft presenta un totale di 10 tracce. Segue il debutto della due volte vincitrice dell'Oscar, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? e il secondo album Happier Than Ever, entrambi rimasti per tre settimane al n. 1 della Billboard 200. “L'intero processo mi è sembrato come un ritorno alla ragazza che ero”, ha detto la popstar in un’intervista a Rolling Stone nell’aprile dando alcune anticipazioni di Hit Me Hard and Soft. “L'ho sofferta. L'ho cercata in tutto, ed è quasi come se fosse stata sommersa dal mondo e dai media. Non ricordo quando se n'è andata”, ha aggiunto.

Potete guardare il videoclip di Lunch di Billie Eilish nel video che trovate di seguito.