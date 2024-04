Billie Eilish, il terzo album in studio è "HIT ME HARD AND SOFT"

"HIT ME HARD AND SOFT, il mio terzo album in studio, uscirà il 17 maggio": così Billie Eilish ha dato ai fan la notizia che da tempo aspettavano. La cantante, Oscar alla Miglior canzone originale per What Was I Made For?, si è detta nervosa ed eccitata. "Finneas ed io non potremmo essere più orgogliosi di questo album, e non vediamo assolutamente l’ora che lo ascoltiate", ha poi scritto. Confermando che, ancora una volta, al suo fianco (lavorativo e privato) c'è il fratello Finneas.

Cosa sappiamo sul terzo album di Billie Eilish

Il titolo dell'album — che, a differenza del carattere tutto minuscolo che Eilish ha usato negli ultimi anni, è tutto maiuscolo come le sue prime uscite — è stato parzialmente spiegato nell'annuncio stampa che ha seguito il post: "L'album fa esattamente quello che il titolo suggerisce: ti colpisce forte e dolcemente, sia dal punto di vista lirico che sonoro, piegando i generi e sfidando le tendenze. HIT ME HARD AND SOFT promette d'essere un viaggio melodico vasto e inclusivo, e di avvolgere gli ascoltatori in un turbinio d'emozioni. Del resto, è questo che Billie Eilish sa fare meglio: emozionare. Il disco, scritto da Eilish e da suo fratello Finneas, che lo ha anche prodotto, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. E terrà dunque fede alla filosofia di Billie, da tempo impegnata dal punto di vista ambientale, e contraria all'uso dei vinili. "In uno sforzo continuo per ridurre al minimo gli sprechi e combattere il cambiamento climatico, HIT ME HARD AND SOFT sarà disponibile in tutti i formati fisici in varianti limitate, con la stessa tracklist, utilizzando materiali riciclabili al 100%", si legge nella nota stampa.