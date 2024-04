Billie Eilish, annunciato il tour: Bologna è l'unica data italiana

Courtesy of Do LaB _ Jamal Eid

Musica

Coachella 2024, Billie Eilish fa ascoltare tre brani del nuovo album

Succede solo a Coachella: nella serata di sabato l'organizzazione di Coachella e del Do Lab, nuovo spazio all'interno del Festival, annuncia a sorpresa il party 'Billie Eilish & Friends'. Arrivata con il fratello Finneas, la cantautrice ha fatto ascoltare ai presenti tre nuovi brani in esclusiva di 'Hit Me Hard And Soft', il suo nuovo album in uscita il 17 maggio. Il racconto dell'inviata a Indio, Valentina Clemente

Billie Eilish, dopo aver cantato con Lana Del Rey venerdì, nella prima serata di sabato ha annunciato una festa al Do Lab, nuovo spazio all'interno di Coachella. Al "Billie Eilish & Friends" è arrivata la cantautrice californiana insieme al fratello Finneas e, dopo aver salutato le migliaia di persone che hanno affollato lo spazio non appena è stata diffusa la notizia, ha fatto sentire tre brani del suo nuovo album, Hit Me Hard And Soft, in uscita il 17 maggio

Billie Eilish con il fratello Finneas, sul palco del Do Lab a Coachella, in occasione del party a sorpresa organizzato appositamente per la cantautrice che, nel 2022, è stata headliner al Festival