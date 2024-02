billie eilish, il nuovo album è pronto

La cantante è reduce dal successo del brano What Was I Made For? con cui ha vinto una statuetta ai Golden Globe e ben due ai Grammy Awards

Happier than Ever si è rivelato un grande successo riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico e della critica collezionando anche due candidature alla 64esima edizione dei Grammy Awards. Tra i singoli estratti dal disco troviamo My Future e Therefore I Am.

A quasi tre anni dall’uscita dell’ultimo album Happier than Ever, Billie Eilish ( FOTO ) ha annunciato ai fan di aver terminato il mastering del nuovo progetto discografico. Nessuna notizia sulle sonorità, sulla data di uscita né sul titolo.

Nuova era in arrivo per una delle grandi protagoniste dell’industria discografica e non solo. Billie Eilish , a soli ventidue anni, è tra le artiste più influenti e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni Bille Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, si è affermata grazie a uno stile ricercato e a un'identità ben riconoscibile.

Lo scorso anno Billie Eilish è tornata in vetta alle classifiche con il brano What Was I Made For? contenuto nella colonna sonora della pellicola Barbie. La canzone ha conquistato una statuetta ai Golden Globe e ben due ai Grammy Awards.

Tra le canzoni di maggior popolarità della cantante (FOTO) troviamo sicuramente You Should See Me in a Crown, Bad Guy, Everything I Wanted e No Time to Die.