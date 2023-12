Billie Eilish sul suo coming out: "Pensavo fosse ovvio"

La cantautrice, premiata agli Hitmakers organizzati da Variety per la migliore canzone dell'anno in un film (What Was I Made For, inserita nella colonna sonora di Barbie), ha espresso lo stupore per il clamore suscitato dall'intervista in cui aveva parlato della sua attrazione per le donne

Billie Eilish ha recentemente fatto coming out in una storia di copertina per il numero di Variety sul potere delle donne. E nella serata di sabato 2 dicembre ne ha nuovamente parlato sul red carpet di Hitmakers, l’evento a invito che la stessa testata organizza per celebrare le migliori canzoni dell’anno, affermando di non aver mai avuto intenzione di fare un grande gesto.

"Non pensavo che la gente non lo sapesse" "In realtà ho pensato a qualcosa tipo: 'Ma non era ovvio?'. Non avevo mai pensato che la gente potesse non sapere. E non riesco a crederci. Mi viene solo da pensare: 'Perché non possiamo semplicemente esistere?'. Sono stata questo per molto tempo e semplicemente non ne avevo ancora parlato. Oops". La cantautrice ha continuato: "Quando ho visto l'articolo mi sono detta: 'Oh, mi sa che ho fatto coming out oggi'. Ok, figo. Per me è emozionante perché immagino che la gente non lo sapesse ma è bello che ora lo sappiano: mi piacciono le ragazze".

ATTRATTA E INTIMIDITA Eilish ne aveva parlato in un suo profilo pubblicato da Variety a novembre: “Non mi sono mai sentita di potermi rapportare molto bene alle ragazze. Le amo così tanto. Le amo come persone. Sono attratta da loro come persone. Sono attratta da loro per davvero”. E ancora: “Sento una profonda connessione con le donne nella mia vita, le ragazze nella mia vita, la famiglia nella mia vita. Sono attratta fisicamente da loro. Ma sono anche intimidita da loro, dalla loro bellezza e dalla loro presenza”.

PREMIATA PER WHAT WAS I MADE FOR Billie Eilish è stata premiata agli Hitmakers per la canzone dell'anno in un film insieme al fratello Finneas grazie a What Was I Made For, inclusa nella colonna sonora di Barbie. In questa occasione, la giornalista di Variety Tiana DeNicola le ha chiesto se il suo rapporto con le donne fosse cambiato dopo la pubblicazione dell'articolo e l'artista ha risposto: "Sono ancora spaventata da loro, ma penso che siano belle!".