Billie Eilish contro la sessualizzazione del corpo femminile

“Essere donna è una guerra che non finisce mai. Specialmente quando sei una giovane donna sotto gli occhi di tutti”. In un’intervista rilasciata a Variety Billie Eilish, 21 anni, ha affrontato le difficoltà connesse alla femminilità. La vincitrice di sette Grammy e di un premio Oscar per la Miglior canzone originale, nonché interprete della colonna sonora What Was I Made For? del film Barbie, brano che ha ispirato i video-racconti su TikTok delle esperienze personali di più di 1.3 milioni di ragazze, fino a pochi anni fa prediligeva t-shirt oversize e pantaloni della tuta. “Non stavo cercando di fare in modo che le persone non mi sessualizzassero” ha spiegato la cantante. “Ma non volevo che le persone avessero accesso al mio corpo, nemmeno visivamente. Non ero abbastanza forte e sicura per mostrarlo. Se l’avessi mostrato in quel momento, sarei stata completamente devastata se le persone avessero detto qualcosa”. Ha proseguito: “Forse il fatto che non mi importi davvero di essere sessualizzata è perché non mi sono mai sentita desiderata o desiderabile. Non mi sono sentita una donna, ad essere onesta. Non mi sono mai sentita desiderabile. Non mi sono mai sentita femminile. Devo convincere me stessa che sono una ragazza carina. Mi identifico con i pronomi she/her, ma non mi sono mai sentita davvero una ragazza”. Allo stesso tempo “sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche intimidita da loro e dalla loro bellezza e presenza”.