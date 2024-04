Billie Eilish su Fortnite è l'icona del festival della terza stagione

La cantautrice statunitense è la musicista della kermesse musicale del terzo atto del celebre gioco. Si tratta del titolo della piattaforma di gioco online sviluppata da People Can Fly e pubblicata da Epic Games per console e PC. La stagione numero 3 consentirà agli utenti di sbloccare nuovi costumi a tema Eilish, oltre a tracce jam suonabili tra cui le sue hit All the Good Girls Go to Hell, Happier Than Ever e Therefore I Am

Billie Eilish è la nuova icona del festival della terza stagione di Fortnite.



La cantautrice statunitense diventa così la grande protagonista della kermesse musicale del terzo atto del celebre videogame. Parliamo del gioco della piattaforma di gioco online sviluppata da People Can Fly e pubblicata da Epic Games per console e PC.

La stagione numero 3 permetterà agli utenti di sbloccare nuovi costumi a tema Billie Eilish, oltre a offrire la possibilità di suonare tracce jam tra cui le sue hit All the Good Girls Go to Hell, Happier Than Ever e Therefore I Am.



Nello shop, inoltre, i giocatori possono acquistare nuovi emote con i suoi successi Bad Guy e You Should See Me in a Crown (per chi non lo sapesse, il termine emote nel mondo di Fortnite sta a indicare azioni brevi che vengono eseguite dal personaggio del giocatore).



Potete guardare il video dedicato alla presenza di Billie Eilish in Fortnite nella clip che trovate in fondo a questo articolo, pubblicata nelle scorse ore dal canale ufficiale di YouTube della piattaforma di gioco sviluppata da Epic Games.