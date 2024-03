Kaleo, la band islandese che suonerà domani a Roma al Colosseo

Il gruppo che arriva dall'Islanda definisce “epica” l’esibizione che terrà domani, sabato 2 marzo, al Tempio di Venere, sito che rientra nel complesso del Parco Archeologico del Colosseo. Non si tratterà solamente di un concerto ma di quella che l'organizzazione definisce come “un’esperienza cinematografica" ospitata nella cornice dell'affascinante sito archeologico. Gli spettatori saranno soltanto 250, con i biglietti che partono da 1000 euro e arrivano addirittura a toccare i 3500 euro



Si chiamano Kaleo e sono un gruppo rock islandese, formatosi circa un decennio fa a Mosfellsbær (un comune dell'Islanda occidentale situato 17 km a nord della capitale Reykjavík).

Questa band sarà la protagonista di un grande evento che si terrà domani, sabato 2 marzo 2024, a Roma.

Il gruppo definisce “epica” la loro esibizione di domani al Tempio di Venere, sito che rientra nel complesso del Parco Archeologico del Colosseo. Non si tratterà solamente di un concerto ma di quella che l'organizzazione definisce come “un’esperienza cinematografica" ospitata dalla cornice dell'affascinante sito archeologico. Gli spettatori saranno soltanto 250, con i biglietti che partono da 1000 euro e arrivano addirittura a 3500 euro. Di certo una cosa che epica è davvero, senza se e senza ma, è la location.

“Sulla locandina giganteggia il nome del Colosseo: in realtà il gruppo non si esibirà proprio dentro l'Anfiteatro Flavio, ma qualche metro più in là, al Tempio di Venere (il sito rientra comunque nel complesso del Parco Archeologico del Colosseo)”, puntualizza il giornalista Mattia Marzi su un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito web musicale Rockol. Comunque sia, anche il Tempio di Venere è epico, quindi l'epos sopraccitato rimane invariato.

Marzi di Rockol sottolinea come “epici” siano anche i prezzi dei biglietti… “Quelli più economici costano 999 sterline, poco più di mille euro: 1167 euro, per la precisione. Quelli più costosi sono in vendita a 2999 sterline, vale a dire 3505 euro. Sì, avete letto bene: tremilacinquecentocinque euro”, si legge su Rockol.



Si potrà assistere allo show anche la prossima estate

Se qualcuno non riuscisse ad accaparrarsi i biglietti - molto costosi - del concerto di domani dei Kaleo ma volesse comunque assistere in qualche modo all'evento, sappia che la prossima estate ci si potrà godere l'esibizione della band islandese a Roma in maniera assai più economica. Infatti l'organizzazione ha definito l’evento come “un’esperienza cinematografica” non a caso: il concerto verrà ripreso dalle telecamere di Giorgio Testi, famoso documentarista italiano già al fianco degli Afterhours, Calcutta, Mahmood e Negramaro, giusto per citare alcuni dei nomi di band e musicisti con cui ha collaborato.

Kaleo, chi sono gli islandesi che suoneranno a Roma

La band islandese che sarà protagonista di questa avventura sia musicale che cinematografica non è molto conosciuta dal grande pubblico in Italia, anche se basta ascoltare la canzone che vi proponiamo nel videoclip in fondo a questo articolo per capire immediatamente chi sono i Kaleo (si tratta infatti del gruppo a cui si deve Way Down We Go, una delle loro hit più famose, come capirete fin dai primi secondi guardando il videoclip ufficiale del brano…). Da ciò che si apprende dal comunicato stampa ufficiale dell'evento di domani, i Kaleo "hanno accumulato ad oggi più di 4 miliardi di stream globali, più di 60 certificazioni internazionali, innumerevoli show da headliner tutti sold-out, partecipazioni a festival come Coachella, Lollapalooza e Bonnaroo, oltre ad aver aperto gli show dei Rolling Stones". Dunque parliamo di un gruppo che comunque ha tutte le carte in regola per essere al centro di un grande show.

Il concerto romano è un sogno che i Kaleo hanno voluto regalarsi per festeggiare il loro decennale Questo progetto è una sorta di “auto-regalo” che i Kaleo hanno voluto farsi per festeggiare i loro primi dieci anni di carriera.

In realtà, a voler ben guardare, questo gruppo ha esordito ufficialmente nel 2012, quindi due anni fa avrebbe dovuto festeggiare il decennale... Nel 2013 i Kaleo hanno pubblicato il brano Vor í Vaglaskógi. Nel 2014 hanno riscosso un ottimo successo con la canzone All the Pretty Girls, e all'inizio del 2015 ha firmato un contratto con Atlantic Records.

Il disco di debutto

L'album di debutto dei Kaleo, intitolato A/B, è uscito nel giugno 2016. Il brano Way Down We Go, uscito come secondo singolo nel 2016, ha ricevuto ai Grammy Awards 2018 la candidatura nella categoria miglior interpretazione rock. La canzone è stata inserita nel film Collateral Beauty (2016), nel trailer del film Logan - The Wolverine (2017) e nel trailer della quarta stagione della serie Orange Is the New Black. Il brano si può ascoltare anche in altri programmi e serie televisive, oltre a videogiochi come FIFA 16, per esempio. Trovate il pezzo Way Down We Go nel videoclip ufficiale dei Kaleo, che vi proponiamo in fondo a questo articolo. Il 15 gennaio 2020 hanno rilasciato due nuovi singoli: I Want More e Break My Baby. Il 13 marzo 2020 hanno annunciato l'uscita del secondo album in studio, Surface Sounds, uscito il 5 giugno dello stesso anno. Sempre il 13 marzo 2020 hanno pubblicato il terzo singolo estratto del nuovo album chiamato Alter Ego. Per quanto riguarda la formazione, Jökull Júlíusson è il cantante, chitarrista e pianista; Rubin Pollock è il chitarrista e seconda voce (cori); Daniel Kristjansson suona il basso e la tastiera; infine David Antonsson si occupa di batteria, percussioni e cori.

Il frontman JJ Julius Son: “Un’esperienza cinematografica unica nella vita”

A proposito dello show, il frontman JJ Julius Son ha dichiarato quanto segue: "Sono estremamente entusiasta di poter creare questa esperienza cinematografica unica nella vita con Giorgio e il team Vertigo Live”.

E aggiunge: “Ho sempre voluto esibirmi al Colosseo, quindi per me questo è un sogno che si realizza. E non vedo l'ora che i nostri fan vedano il film".

Dal canto suo, Giorgio Testi confessa di essere "un grande fan dei Kaleo”, motivo per cui afferma: "Sono felice di poter collaborare con loro per dare vita alla visione di JJ. Aspettatevi un film di proporzioni davvero epiche".

“Un'opportunità unica nella vita di partecipare al film”

Il film che ne uscirà sarà girato in pratica con un pubblico di comparse, ma - a differenza di ciò che solitamente accade nelle produzioni cinematografiche - stavolta le comparse non vengono pagate. Anzi: sono loro a pagare per partecipare al film! E si parla di cifre non da poco, come abbiamo notato nei paragrafi precedenti… Tuttavia il costo elevato dei biglietti sarebbe a fronte di un’esperienza eccezionale, secondo gli organizzatori dell’evento, i quali scrivono che lo show sarà sui generis poiché offrirà “ai fan un'opportunità unica nella vita di partecipare al film, con una festa di chiusura organizzata da VJ Matt Pinfield, leggenda di MTV" (si legge nel comunicato).

Il biglietto del concerto verrà quindi pagato non tanto per vedere/sentire esibirsi la band o per godersi la meravigliosa location, quanto piuttosto per essere presenti nel film.

I biglietti "standard", quelli in vendita a 1167 euro, offrono agli acquirenti la possibilità, come si legge sul sito, di "diventare una comparsa nel film", con tanto di citazione nei titoli di coda. Quelli in vendita a 3505 euro offrono anche la possibilità di assistere prima dello show a un'esibizione della band islandese presso la Terrazza Belvedere del Palatino.

Potete ascoltare Way Down We Go, hit dei Kaleo, nel videoclip ufficiale che trovate di seguito.

