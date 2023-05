Beautiful a Roma, il cast della telenovela gira al Colosseo. VIDEO

Sullo sfondo del Giardino degli Aranci, un bacio appassionato tra Brooke e Ridge. E tantissime novità in arrivo per la 36esima stagione

Brooke, Ridge, Steffy, Hope, Liam e gli altri membri del cast di Beautiful, la soap opera più seguita dagli anni Ottanta ad oggi, sono arrivati a Roma per girare le puntate della 36esima stagione . Un evento memorabile, dato che si tratta di un’importante occasione in cui la produzione sceglie di seguire le vicende della famiglia Forrester nella Capitale italiana.

Beautiful a Roma

Il cast di Beautiful è arrivato a Roma per girare gli episodi della nuova stagione. Tre intense giornate di riprese, che hanno visto Katherine Kelly Lang, Thorsten Kaye e gli altri attori della celebre soap opera statunitense recitare in alcuni degli scorci più belli della Città Eterna. A cominciare dal Giardino degli Aranci, dove Brooke e Ridge sono stati visti scambiarsi un lungo bacio appassionato, per poi proseguire verso la celebre serratura dei Cavalieri di Malta e il Colosseo, dove sono state girate alcune scene della nuova stagione in gran segreto.

La famiglia Forrester ha poi fatto tappa in alcuni dei luoghi più iconici del centro storico di Roma: il Gianicolo, Trastevere e Piazza Navona, che farà da scenario alla sfilata di moda della Forrester Creations. Un’occasione incredibile per tutto il cast di Beautiful, che era già stato in Italia in passato, ma che non aveva mai avuto l’occasione di vivere da vicino la magia della Città Eterna. Eppure, per la prima volta dopo tanti anni, la storia d’amore tra Brooke e Ridge avrà uno scenario diverso. Anche se sembrerebbe che la chimica tra i due sia sempre la stessa.