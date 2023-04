Beautiful, un video su Instagram fa pensare a un amore Brooke e Taylor

Un video pubblicato a San Valentino aveva fatto ipotizzare una liaison sentimentale tra le due storiche rivali in amore. Ma gli episodi che in Italia devono ancora arrivare rivelano uno scenario diverso Condividi

Da nemiche a partner, da rivali in amore ad amanti. O forse, più semplicemente, amiche. C'è grande attesa tra i fan di Beautiful per capire cosa sarà della relazione tra Brooke Logan e Taylor Hayes, storicamente divise dall'amore e la passione per lo stesso uomo, Ridge Forrester.

Il video su Instagram Il tam tam, per la verità, è partito diverso tempo fa, con un video di San Valentino condiviso dall'account Instagram della soap. Una compilation di abbracci e baci all'interno della quale, improvvisamente, spuntavano anche loro due. E i fan giù a commentare, stupiti dell'ennesima clamorosa svolta di Beautiful. Ma la verità potrebbe essere leggermente meno romantica. leggi anche Ronn Moss oggi, l'ex Ridge di Beautiful compie 70 anni

AMANTI? NO, AMICHE Nell'episodio che arriverà in Italia fra diversi mesi, Brooke e Taylor effettivamente si avvicinerebbero come mai prima, aprendosi e confidandosi l'una con l'altra. In particolare, Brooke parlerebbe a Taylor della sua relazione con un uomo molto più giovane di lei: “Forse la Brooke di un tempo lo avrebbe fatto, ma io non voglio fare sesso con un uomo appena conosciuto”, le direbbe, trovando Taylor d'accordo con lei. “Questo vuol dire che resteremo sole e non vivremo mai più quel tipo di amore?”, le chiederebbe dunque Brooke, e Taylor a quel punto la abbraccerebbe dicendole che per lei ci sarà sempre. A quel punto, le due, si sussurrebbero a vicenda: "Mia cara amica Taylor" e "mia cara amica Brooke". vedi anche Tutti gli attori delle serie TV che sono stati sostituiti

DOPPIO DUE DI PICCHE PER RIDGE Successivamente, nelle puntate seguenti, ci sarebbe il ritorno di Ridge nelle loro vite, ma le due, a quel punto, decideranno di respingerlo per non sentirsi più divise: "In questa fase della nostra vita abbiamo scelto la nostra amicizia anziché i sentimenti che proviamo per te", gli direbbero. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv

