CCCP a Berlino, cos'è successo al concerto tra fischi e insulti

Il 24 febbraio 2024 si è tenuto nella capitale tedesca lo show di Ferretti, Zamboni, Fatur e Giudici, seguito da un altro concerto andato in scena ieri e da un terzo che si terrà oggi all'Astra Kulturhaus berlinese. Quando sul palco è salito il giornalista italiano Andrea Scanzi, il pubblico è insorto. Ferretti ha commentato: “Non vi piace chi non la pensa come voi”



Il 24 febbraio 2024 si è tenuto a Berlino un concerto dei CCCP.

Ferretti, Zamboni, Fatur e Giudici hanno suonato dal vivo nella prima delle tre date previste nella capitale tedesca, seguita da un altro concerto andato in scena ieri e da un terzo che si terrà oggi, sempre presso l'Astra Kulturhaus berlinese. Quando sul palco è salito il giornalista italiano Andrea Scanzi, il pubblico è insorto, come vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi. Ferretti ha commentato: “Non vi piace chi non la pensa come voi”.

Mentre “da un lato del mondo cominciava il secondo listening party di Vultures 1 di Kanye West e Ty Dolla Sign; dall’altro, anche se poi non così distante, i CCCP attaccavano il primo dei concerti (del tutto dal vivo) della speciale triade ‘CCCP in DDDR’ (ovvero, nella DDR ‘smantellata’)”, si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore da Rolling Stone Italia.

Il magazine musicale sottolinea che le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino sono finalizzate a ritornare dove, più di 40 anni fa, tutto è cominciato.

In fondo a questo articolo potete guardare il video con il monologo di Andrea Scanzi accompagnato dai fischi del pubblico, nella clip condivisa dall'account ufficiale di Instagram di Rolling Stone Italia (il video è stato registrato e diffuso via Instagram da @berlinomagazine, ripreso da RS). Vi proponiamo anche un video da YouTube con il medley del concerto, pubblicato nelle scorse ore dal canale de Il Mitte - Quotidiano online di Berlino.



I CCCP sono tornati

Ricordiamo che i CCCP negli ultimi mesi sono tornati per la gioia dei loro fedelissimi fan, che non vedevano letteralmente l’ora di poter ascoltare ancora una volta dal vivo (e su nuovi dischi) i propri beniamini musicali.

E dopo il Gran Galà Punkettone al Teatro Valli di Reggio Emilia, la mostra Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024 (che è stata organizzata sempre nel capoluogo di provincia emiliano) e il disco Altro che nuovo nuovo, registrazione live del primo concerto della band (quando il gruppo era composto solamente da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni), finalmente sono arrivati anche dei concerti veri e propri.

Il sold out si è registrato in poco tempo per tutte e tre le serate in cartellone a Berlino.

approfondimento CCCP annunciano album e tour: "Noi siamo il palco, non i dischi”

A inaugurare il concerto è stata la canzone Depressione caspica Seguendo il resoconto del concerto del 24 febbraio offerto dall’edizione italiana di Rolling Stone, si apprende che lo show è incominciato con l’esecuzione del brano Depressione caspica. “Il funereo ‘produci, consuma, crepa’ che scandisce il ritmo di Morire non è mai suonato tanto attuale, e infatti il brano segue subito, con le sue lodi a Mishima e Majakovskij”, commenta RS. Improvvisamente lo schermo in fondo al palco si è illuminato e il gruppo ha lasciato spazio al momento della proiezione di un video: la clip con la cover di Tomorrow insieme ad Amanda Lear, immagini datate 1988.

approfondimento CCCP in concerto a Berlino, annunciata una terza data

Sale sul palco il giornalista Andrea Scanzi

Dopo alcune canzoni suonate live, sul palco è salito il giornalista Andrea Scanzi.

“È all’Astra per, in teoria, recitare un monologo sulla storia dei CCCP. Non è una sorpresa, è tutto annunciato”, spiega Rolling Stone. “I seguenti due minuti circa sono solo di fischi, alti e rumorosi. L’intervento si perde mentre Ferretti mostra ambo i medi alla folla”, prosegue RS.

Una volta sceso dal palco, Scanzi ha pubblicato un video nelle sue Storie di Instagram in cui lo si sente dire: “Una bella selva di fischi, è stato meraviglioso. Mi sono sentito punk come nessuno, sono stato fischiato come i CCCP quando andavano ad Arezzo Wave”.

approfondimento CCCP: “Sembriamo una cellula risvegliata, siamo pronti per la festa”

Ferretti: “Non abbiamo mai voluto che tutti la pensassero come noi”

Quando Andrea Scanzi è uscito di scena, Giovanni Lindo Ferretti ha dichiarato al microfono quanto segue: “Quanta voglia di purezza in questi sguardi, quanta voglia di poter odiare qualcuno perché ti sta sui co****ni, e lui sta qua, perché vi sta sui co****ni, perché non abbiamo mai voluto che tutti la pensassero come noi, perché portiamo il disordine e non l’ordine, non quello che volete voi, non sono come tu mi vuoi”.

C’è stato poi un altro monologo, quello di Danilo Fatur (showman e cantante italiano diventato famoso con l'appellativo di "artista del popolo" all'interno dei CCCP - Fedeli alla linea. Poi, negli anni novanta, ha intrapreso una carriera solista che l'ha portato a pubblicare cinque album in studio. Dal 2019 è attivo con il gruppo musicale Zona Utopica Garantita). Ma anche questo monologo non è andato benissimo: è saltata la corrente a causa di un problema alla rete elettrica di Friedrichshain, quartiere dell’Astra, risolto in breve tempo.

approfondimento I CCCP di nuovo insieme per una mostra e un film. Nel 2024 la reunion?

Nessun bis

“La luce se ne va, neanche lei ci sopporta”, questo è stato il commento di Ferretti quando è saltata la corrente nel bel mezzo del monologo di Fatur. Alla fine della scaletta non c'è stato nessun bis. Il primo dei tre concerti berlinesi dei CCCP è terminato con le seguenti parole di Giovanni Lindo Ferretti: “Fedeli alla linea, CCCP, altro che nuovo nuovo, CCCP in DDDR”. Di seguito trovate il video con il monologo di Andrea Scanzi accompagnato dai fischi del pubblico, condiviso dall'account ufficiale di Instagram di Rolling Stone Italia (che l'ha ripreso dal profilo di Berlino Magazine). Vi proponiamo anche un video da YouTube con il medley del concerto, pubblicato nelle scorse ore dal canale de Il Mitte - Quotidiano online di Berlino.

approfondimento gIANMARIA spacca con il brano “Io sto bene” dei CCCP. VIDEO