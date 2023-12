CCCP in concerto a Berlino, annunciata una terza data

Cinema

I 15 migliori film biografici sulle star della musica. FOTO

Per raccontare le star della musica al cinema si contano diverse possibilità. Esistono film che battono la strada più convenzionale, ripercorrendo l’intera esistenza di una star più o meno dall’inizio alla fine. Ci sono poi pellicole che decidono di regalare un ritratto dell’artista in un momento preciso della sua vita. Vanno infine ricordati quegli esperimenti cinematografici che cercano soluzioni meno convenzionali per arrivare “dal punto a al punto b”. Nella gallery, una serie dei più famosi biopic musicali

Marion Cotillard divenne definitivamente una star grazie alla performance in La vie en rose e non ci vuole molto a capire il perché del suo successo in questo film. L’attrice francese entra nei panni di Edith Piaf arrivando praticamente a scomparire nel suo personaggio. Cotillard diventa La Môme e con questa interpretazione, avvia la riscoperta di Piaf anche molto oltre i confini francesi.

Qualche anno fa Bohemian Rhapsody si portò a casa quattro Oscar, raccontando la storia dei Queen e del loro carismatico front-man Freddie Mercury. Molto apprezzata fu soprattutto la performance di Rami Malek nei panni del cantante. Curioso che l’attore protagonista della serie Mister Robot fosse la terza scelta e venne ripescato solo dopo un paio di rinunce (compresa quella di “Borat” Sasha Baron Cohen).