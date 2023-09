Ed Sheeran, 10 frasi indimenticabili delle sue canzoni

Con oltre 150 milioni di dischi venduti a livello globale e quattro Grammy Awards vinti, il cantautore britannico è apprezzato anche per le sue doti di scrittore e compositore che l'hanno portato a produrre testi anche per altri artisti. Ecco 10 frasi delle sue canzoni che abbiamo imparato ad amare e che vale sempre la pena riascoltare

Sei album di successo, oltre 150 milioni di dischi venduti a livello globale, 16 nomination ai Grammy Awards con quattro premi vinti. Ed Sheeran è uno dei cantanti più amati al mondo, apprezzato anche per le sue doti di scrittore e compositore che l'hanno portato a produrre testi anche per altri artisti. Ecco 10 frasi delle sue canzoni che abbiamo imparato ad amare e che vale sempre la pena riascoltare.

Thinking Out Loud I'm thinkin' bout how/People fall in love in mysterious ways/Maybe it's all part of a plan/Me I fall in love with you every single day. Sto pensando a come/Le persone si innamorano in modi misteriosi/Forse è tutto parte di un piano/Io mi innamoro di te ogni singolo giorno.

Perfect Well, I found a woman, stronger than anyone I know/She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home/I found a lover, to carry more than just my secrets/To carry love, to carry children of our own. Ho trovato una donna, più forte di chiunque io conosca/Lei condivide i miei sogni, spero che un giorno condividerò la sua casa/Ho trovato un amore, per tenere più che solo i miei segreti/Per tenere amore, per tenere i nostri bambini.

How Would You Feel Love flows deeper than the river every moment that I spend with you. Il sangue scorre più in profondità di un fiume ogni momento che trascorro con te. How Would You Feel How would you feel/If I told you I loved you?/It's just something that I want to do/I'll be taking my time/Spending my life/Falling deeper in love with you/Tell me that you love me too. Come ti sentiresti se ti dicessi che ti ho amata?/È solo qualcosa che voglio fare/Mi prenderò del tempo/Per passare la mia vita ad innamorarmi di te sempre di più/Quindi dimmi che anche tu mi ami.

Eraser I chased the pictured perfect life, I think they painted it wrong/I think that money is the root of all evil and fame is hell. Ho inseguito il ritratto della vita perfetta, penso che l'abbiano dipinto sbagliato/Credo che il denaro sia la radice di tutti i mali e la fama sia l'inferno.

Shape of You I'm in love with the shape of you/We push and pull like a magnet too. Sono innamorato della tua forma/Noi ci attiriamo e respingiamo come delle calamite.

Hearts Don't Break Around Here I feel safe when you're holding me near/Love the way that you conquer your fear/You know hearts don't break around here. Mi sento al sicuro quando mi tieni vicino/Amo il modo con cui vinci le tue paure/Tu sai che i cuori non si spezzano da queste parti.

Photograph We keep this love in a photograph/We made these memories for ourselves/Where our eyes are never closing/Hearts are never broken/And time's forever frozen, still. Custodiamo questo amore in una fotografia/Abbiamo creato questi ricordi per noi stessi/Dove i nostri occhi non sono mai chiusi/I nostri cuori non erano mai spezzati/Ed il tempo è sempre congelato, ancora.

Eyes closed Just dancin' with my eyes closed/'Cause everywhere I look, I still see you/Time is movin' so slow/And I don't know what else that I can do. Sto solo ballando con gli occhi chiusi/Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora/Il tempo si sta muovendo così lentamente/E non so cos'altro posso fare.

Give Me Love Of all the money that e'er I had/I've spent it in good company/And all the harm that e'er I've done/Alas, it was to none but me/And all I've done for want of wit/To memory, now I can't recall/So fill to me the parting glass/Goodnight and joy be with you all. Tutto il denaro che ho avuto/L'ho speso in buona compagnia/E tutto il male che ho fatto/Ahimè, l'ho fatto a nessun altro se non a me/E tutto ciò che ho fatto per desiderio o spirito/Adesso non riesco a rievocarlo nella memoria/Quindi riempimi il bicchiere da festa/Buona notte e sia la gioia con tutti voi.

