Ed Sheeran, esibizione a sorpresa in un matrimonio con inedito. VIDEO

“Stiamo ancora elaborando che momento indimenticabile è stato! Grazie per aver davvero reso magico il nostro giorno speciale”. Il 9 settembre gli sposi Jordan Russell e Carter Linden sono rimasti a bocca aperta quando dalle porte della Little White Chapel a Las Vegas, dove stavano celebrando il loro amore, è entrato Ed Sheeran , chitarra alla mano e gruppo di coristi al seguito. Dopo aver annullato e posticipato il concerto in programma in città per “problemi di sicurezza”, il cantautore britannico ha improvvisato un’apparizione a sorpresa alle nozze della giovane coppia , alla quale ha dedicato il brano inedito Magical, tratto dall’ultimo album Autumn Variations in uscita il 29 settembre. L’artista, che come riporta CBS ha anche firmato come testimone sui documenti ufficiali del matrimonio della coppia, ha pubblicato su Instagram il video dell’inaspettata performance.

UN ARTISTA SORPRENDENTE

Non è la prima volta che Sheeran stupisce i fan. Il cantautore ha non solo duettato sulle note della canzone Eyes Closed con un artista di strada nella metropolitana di New York, cantato I Want It That Way dei Backstreet Boys e What Makes You Beautiful degli One Direction in un karaoke di Nashville, regalato una cover di Baby One More Time di Britney Spears al Paradise O’ Beach di Ibiza e concesso una performance e i biglietti del concerto agli studenti di musica di un liceo in Florida, ma ha anche preparato la pizza in un ristorante di Pittsburgh e rivestito i panni di un commesso in un Lego Store del Mall of America.