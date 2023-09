I 55 anni di Anastacia: le sue canzoni più famose

La cantante di Chicago, nata il 17 settembre del 1968, compie 55 anni. Tra gli artisti di maggior successi del terzo millennio, ha venuto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2009 ha ricevuto il World Artist Award ai Women’s World Awards come artista che ha influenzato il mondo con la sua musica. Da "I’m Outta Love" a "I belong to You", ecco i suoi brani da riascoltare

Anastacia compie 55 anni e festeggia con un tripudio di successi. Nata il 17 settembre del 1968, la cantautrice di Chicago è considerata tra i più importanti artisti del terzo millennio. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e ha ottenuto ben 226 dischi tra oro e platino. Con uno dei più potenti timbri, la “bianca dalla voce nera” ha ricevuto nel 2009 il World Artist Award ai Women’s World Awards come artista che ha influenzato il mondo con la sua musica. Dalla carriera musicale iniziata come corista al nuovo singolo del 2023 Best Days, entrato nella top 10 in 25 Paesi, ecco alcune tra le sue canzoni più famose da riascoltare.

I’m Outta Love Il brano musicale di debutto di Anastacia, I’m Outta Love del 2000, è stato un successo mondiale che si è posizionato al primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo. William Ruhlmann di All Music paragona la sua voce a quella di Aretha Franklin, mentre Michael Paoletta, editore di Billboard descrive la canzone come “un viaggio sonoro che si muove e parla con uno spirito tutto suo”. Elton John, in un’intervista alla Bbc, ha dichiarato di aver pensato “che fosse nera quando l’ho sentita cantare”. “I'm outta love set me free and let me out this misery/Show me the way to get my life again/ Cuz you can't handle me/Said I'm outta love can't you see/Baby that you gotta set me free, I'm outta love (Sono senza amore, liberami e lasciami uscire da questa miseria/Mostrami il modo per riprendere in mano la mia vita/Perché non puoi gestirmi/Ho detto che ho finito l'amore, non vedi?/Tesoro, devi liberarmi, sono senza amore”). leggi anche Anastacia, pubblicato il remix del singolo di debutto I’m Outta Love

Paid My Dues Estratto dal secondo album Freak of Nature, Paid My Dues è un brano del 2001 che è stato usato per sei mesi nella campagna pubblicitaria per la Omnitel in Italia. Come la canzone d’esordio, anche questo singolo scala le classifiche e viene accolto benissimo dalla critica internazionale. Caroline Sullivan del The Guardian ha descritto il brano come “talmente potente da esserne travolti”. “I done made it through/Stand on my own two/I paid my dues yeah/Tried to hold me down/You can't stop me now/I paid my dues/So like I told you/You cannot stop me/I paid my dues yeah (Ce l'ho fatta/a stare da solo/Ho pagato il mio debito, sì/ Ho provato a trattenermi/Non puoi fermarmi adesso/Ho pagato il mio debito, sì)”. leggi anche Anastacia, 20 anni fa usciva Paid My Dues

One Day in Your Life Anche One Day in Your Life fa parte del secondo album di Anastacia. Per il mercato americano, il brano è stato il primo e unico estratto dell’album, mentre il video musicale è il primo affidato alla regia di Dave Meyers che precedentemente aveva lavorato con Britney Spears e Pink. In vari Paesi la canzone si posiziona nella top 10. “One day in your life/Said love would remind you/How could you leave it all behind/One day in your life/It's gonna find you/With the tears that left me cry (Un giorno nella tua vita/dire amore ti potrà ricordare/come hai potuto lasciarti tutto alle spalle/Un giorno nella tua vita/Ti troveranno/Con le lacrime che mi hai fatto piangere)”. vedi anche Anastacia, il video in cui canta ai fan per dimostrare di essere lei

Why’d You Lie to Me Sempre contenuto in Freak of Nature, c’è un altro brano molto famoso di Anastacia: Why’d You Lie to Me. Il singolo sarebbe stato dedicato dalla cantante all'ex fidanzato Shawn Woods, la canzone infatti parla di un tradimento e della richiesta di spiegazioni sulle bugie che sono state dette. (“Why'd you lie to me?/You'd been creeping, sneaking, sleeping with another/Messed up, it's time to leave so bye, bye/You used to treat me like a queen/Said I was your everything/Promised me that you would never cheat on me (Perché mi hai mentito?/Stavi strisciando, furtivamente, per andare a letto con un’altra/Un casino, è tempo di andare quindi ciao ciao/Mi trattavi come una regina/Hai detto che ero il tuo tutto/Mi hai promesso che non mi avresti mai tradita)”. vedi anche Anastacia conquista il pubblico di Milano a suon di soul, pop e rock

Left Ouside Alone Nel 2004, contenuto nell’album Anastacia, l’artista ha pubblicato Left Otside Alone, realizzato dopo il primo intervento chirurgico al seno (la cantante nel corso degli anni ha avuto svariati problemi di salute tra cui due tumori). Il brano è rimasto per 15 settimane al numero uno di tutte le classifiche europee e ha segnato il passaggio verso uno stile con forti influenze rock. La canzone parla del difficile rapporto dell’artista con il padre che l’aveva abbandonata dopo il divorzio dalla madre. “So much more I have to say/Help me find a way/And I wonder if you know/How it really feels/To be left outside alone (Ho così tante altre cose da dire/Aiutami a trovare un modo/E mi chiedo se sai/Come ci si sente/A essere lasciato fuori da solo)”. approfondimento Anastacia, il vinile di Not That Kind per i vent’anni di carriera

I belong to you Nel 2006 Anastacia ha pubblicato il Greatest Hits Piece of Dreams il cui secondo brano estratto è un duetto con Eros Ramazzotti: I belong to you. La canzone è diventata un grande successo e ha raggiunto la vetta di molte classifiche europee con giudizi positivi di pubblico e critica. Il brano è stato definito una delle più belle ballate d'amore di sempre. (“Questo inverno finirà/I do truly love you/Fuori e dentro me/How you make me love you/Con le sue difficoltà/And I do truly love you/I belong to you/You belong to me/Forever”). leggi anche Anastacia, la nuova canzone è American Night

Best Days Dall’ottavo album in studio Our Songs, pubblicato il 28 aprile del 2023, il primo estratto è Best Days, una cover liberamente tradotta del brano Tage Wie Diese del gruppo punk rock tedesco Die Toten Hosen. Il testo invita a vivere il presente e a custodire i bei momenti. “Then just like last time, I look in your eyes/And wordlessly, we move into the crowd/Then in our heartbeat, reach the backstreets/And take the old way to the open ground/That sacred space where we need no permission to feel alive/To where our friends wait to start the party once we arrive/These are the best days/The best days of our lives (Poi, proprio come l'ultima volta, ti guardo negli occhi/E senza dire una parola ci muoviamo tra la folla/Poi nel nostro battito cardiaco, raggiungiamo le strade secondarie/E prendi la vecchia strada in campo aperto/Quello spazio sacro dove non abbiamo bisogno di alcun permesso per sentirci vivi/Dove i nostri amici aspettano per iniziare la festa una volta arrivati/Questi sono i giorni migliori/I giorni più belli della nostra vita)”.