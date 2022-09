Anastacia conquista il pubblico di Milano a suon di soul, pop e rock

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ventidue anni di carriera, milioni di copie vendute, un destino che l’ha messa a dura prova costringendola più volte a lottare fino a resuscitare, forse non è infatti un caso che Anastacia significhi proprio 'resurrezione’, in inglese Resurrection, come il titolo del suo sesto album di inediti. Dalla cover di Sweet Child O’ Mine alle hit che l’hanno resa una delle protagoniste della scena musicale, come Left Outside Alone, Paid My Dues, I’m Outta Love e One Day In Your Life.

Mercoledì 21 settembre Anastacia ha dato il via alla leg italiana della tournée I’m Outta Lockdown Tour, inizialmente programma per il 2020 per il ventesimo anniversario dell’uscita del singolo I’m Outta Love, ma poi slittata per la diffusione del coronavirus. La regina dello sprock, termine nato dalla crasi della parole 'pop', 'soul' e 'rock', si è esibita sul palco del maestoso Teatro degli Arcimboldi di Milano per uno spettacolo di quasi dure ore.