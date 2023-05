Ed Sheeran, Substract è il disco più venduto del 2023

Dopo una serie di eventi drammatici, il cantautore può fermarsi a gioire per il successo del suo ultimo album Condividi

L'album Subtract di Ed Sheeran (32 anni) rappresenta un progetto molto particolare sia per la carriera che per la vita personale dell'artista: lo stesso ha infatti dichiarato di aver sfruttato l'album come una sorta di mezzo terapeutico. Ultimo lavoro in studio del cantautore britannico, pubblicato il 5 maggio 2023 dalla Asylum Records e dalla Atlantic, Subtract è un album estremamente profondo e personale, che snoda tutte le sue più recenti e dolorose difficoltà; fra tutte, la malattia diagnosticata alla moglie Cherry Seaborn (31 anni). L'album, che segna quindi per il cantautore una sorta di intimo ritorno alle origini, è diventato il disco più venduto dell'anno in soli quattro giorni. Oltre alla terribile notizia del tumore della moglie, diagnosticato durante la gravidanza, il cantautore britannico si è trovato anche a dover affrontare la morte del suo caro amico Jamal Edwards, imprenditore scomparso a soli 31 anni a causa di una malattia improvvisa. Ma non solo, perché negli ultimi anni Ed Sheraan ha dovuto gestire anche delle complesse controversie legali associate ad alcuni diritti d'autore.

La lunga e stressante battaglia legale La fastidiosa battaglia legale che ha trascinato Ed Sheeran fino in tribunale, aveva fatto addirittura temere il suo ritiro dalla scena musicale. Assolto dalle accuse, dopo aver affrontato una causa da 70 milioni di sterline, Ed Sheeran aveva infatti dichiarato che avrebbe lasciato l’industria musicale qualora fosse stato effettivamente ritenuto colpevole di plagio per il brano Thinking Out Loud, accusa che il cantautore ha sempre fermamente negato. Nello specifico, l’artista britannico era stato accusato di aver plagiato il brano Let’s Get It On di Marvin Gaye, scritto con la collaborazione di Ed Townsend, proprio dagli eredi di quest’ultimo. A seguito della sua assoluzione, il cantante dai capelli rossi ha rivelato di aver perso il funerale della nonna a causa del processo, dichiarando che nonostante la vittoria non potrà mai riavere indietro quel prezioso tempo perso. approfondimento Ed Sheeran, è uscito il videoclip di Life Goes On

Una toccante sorpresa in classifica Dopo il "momento" di difficoltà (una vicenda durata in verità quasi otto anni) comportato dalla causa per plagio intentata dagli eredi di Ed Townsend, il cantante britannico può ora tornare a concentrarsi sulla salute della moglie ma anche a godersi il meritato successo del suo ultimo album. In pochissimi giorni, Subtract è infatti il disco che ha venduto più di qualsiasi altro dall'inizio dell'anno a oggi, superando anche l'inarrestabile successo di Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd di Lana Del Rey. L'album Subtract, pubblicato venerdì 5 maggio e scritto proprio sul doloroso sfondo degli ultimi eventi drammatici della sua vita, ha venduto precisamente 56.071 copie "solo" entro la fine del lunedì successivo. Dopo il successo di "+", "X", "÷" e "=", l'album Subtract è l'ultimo della serie di album di successo, con protagonisti dei simboli matematici, partita nel 2011. Lo stesso Ed Sheeran ha dichiarato di sentirsi "più leggero" grazie a tutte quelle persone che stanno ora creando dei legami profondi e significativi con Subtract, il nuovo album che ha messo completamente a nudo la sua anima.