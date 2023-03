Lo scorso anno, Ed Sheeran e Cherry Seaborn erano in attesa della loro secondogenita, Jupiter , quando dai medici è arrivata l’infausta diagnosi : “Mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto”. Questo il racconto fatto dal cantautore su Instagram, in quello che è stato quasi un flusso di coscienza da parte del musicista, che nel presentare il suo nuovo album ha voluto spiegare al pubblico il contesto nel quale ha sviluppato la musica che troveremo nel suo ultimo lavoro. Comprensibile a quel punto la paura e l’angoscia per la famiglia, che ha affrontato tutto lontano dai riflettori, facendosi coraggio e stringendosi gli uni con gli altri per superare quel momento difficile. Il nuovo album , ha spiegato Sheeran, “ apre la botola della mia anima . Per la prima volta, non ho provato a realizzare un disco che piacesse alla gente. Ho solo fatto uscire qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo ora nella mia vita adulta”.

Il periodo nero di Ed Sheeran

Ma quella diagnosi non è stata l’unica parentesi negativa nella vita di Ed Sheeran nel 2022, perché nel giro di un mese, oltre a ricevere quella notizia, il cantautore britannico ha dovuto dire addio anche al suo migliore amico: “Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente”. Oltre a questo, sempre lo scorso anno, è stato accusato di plagio per il brano Thinking out Loud ed è stato costretto a difendere la propria integrità in tribunale. “Una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l’arte (…). E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri”, ha spiegato Ed Sheeran, che ora sembra aver ritrovato il suo equilibrio.