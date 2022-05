Ed Sheeran, la nascita di Lyra Antarctica

L'anno scorso il cantautore britannico raccontò di come la nascita della prima figlia Lyra Antarctica, nel 2020, fosse stata un vero miracolo. Sheeran e la moglie, sposati dal 2018, stavano provando da tempo ad avere un bambino ma dopo tanti tentativi non ci speravano più. “Ci abbiamo provato per tantissimo tempo ma questo figlio tanto desiderato non arrivava – raccontò in un'intervista - Abbiamo fatto visite su visite per capire cosa non andasse, abbiamo anche pensato alla fecondazione in vitro, molti miei amici l’hanno fatta”. Alla fine il miracolo è avvenuto durante una vacanza in Antartide, e da qui il secondo nome della piccola. “Il suo arrivo è stato una benedizione, non potevamo non darle anche il nome del luogo in cui è stata concepita” raccontò Ed Sheeran, consapevole che la figlia in futuro potrebbe non apprezzare il secondo nome. “Sono certo che questo nome non le piacerà, ma per il momento non obietta ancora nulla” scherzò al The Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista britannico rivelò anche “Mi chiama Dada. O meglio: mi indica e dice dada, peccato che poco prima abbia indicato e chiamato così anche un’arancia”. E chissà che Ed Sheeran non decida di dedicare una canzone anche alla secondogenita: a Lyra Antarctica, infatti, è dedicato il brano Tides nel quale canta “Sono adulto, sono un papà adesso, tutto è cambiato”.