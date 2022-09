Ed Sheeran accusato di plagio, dovrà presentarsi in tribunale

Secondo la Structured Asset Sales LLC il brano sarebbe in alcune parti troppo simile a Let's Get It On di Marvin Gaye. La richiesta è di 100 milioni di dollari

Non c'è pace per Ed Sheeran. Dopo aver vinto la causa per Shape of you, il cantante britannico dovrà rispondere a nuove accuse di plagio. Al centro della querelle legale, stavolta, c'è Thinking Out Loud, brano pubblicato nel 2014 e inserito nell'album X, che secondo l'accusa conterrebbe alcune parti troppo simili a Let's Get It On, classico firmato da Marvin Gaye nel 1972.