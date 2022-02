Morto Jamal Edwards, il discografico che scoprì Ed Sheeran

Il discografico britannico di origine caraibica era stato tra i primi a puntare sulla musica su YouTube, lanciando artisti che avrebbero poi sfondato. Aveva solo 31 anni Condividi

È morto Jamal Edwards, il discografico inglese che fu tra i primi a scommettere sulla musica su YouTube e scoprì artisti del calibro di Ed Sheeran, Dave, Stormzy e Skepta. L'annuncio della scomparsa dell'imprenditore, che aveva solamente 31 anni, è stata dato dallla piattaforma musicale Sbtv, che aveva fondato con grande successo.

Il lancio del suo canale da adolescente leggi anche Addio a Meat Loaf, morto il cantante rock di “Bat Out of Hell” Edwards era nato a Luton da una famiglia di origine caraibica. Tra i primi a intuire il potenziale di YouTube nella distribuzione musicale, vi promosse il nuovo genere di dance elettronica 'grime'. Era ancora adolescente quando lanciò un suo canale per produrre e trasmettere video e clip musicali sulla sua piattaforma Sbtv, realizzati per lo più nel sobborgo londinese di Acton in cui era cresciuto.

DA POCO AVEVA PARTECIPATO AI BRIT AWARD vedi anche BRIT Awards 2022, tutti i vincitori: da Ed Sheeran ad Adele "Avevo appena ricevuto una videocamera per Natale e ho cominciato a usarla per dare un'opportunità ai miei amici che non avevano chance di essere notati da Mtv", raccontò Edwards, "ovviamente mi guardavano tutti come se fossi un pazzo a pensare di poter competere con le multinazionali". All'inizio di febbraio Edwards aveva partecipato ai Brit Awards e pochi giorni fa aveva postato su Instagram gli auguri al "fratello di una vita" Ed Sheeran, il suo coetaneo cantautore britannico che aveva portato al successo mondiale con YouTube.