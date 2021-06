Skid Row, l'ex cantante Johnny Solinger è morto

Si è spento sabato 26 giugno a soli 55 anni Johnny Solinger, era stato il cantante degli Skid Row fino al 2015, la sua vita è stata spezzata tragicamente: nel mese di maggio era stato ricoverato in seguito a una grave insufficienza epatica per la quale aveva chiesto aiuto. Non disponendo dei soldi sufficienti per poter affrontare le spese per le cure necessarie, aveva chiesto una mano ai suoi fan attraverso un crowdfunding, purtoppo la somma non è stata raggiunta e lui è volato via. Tuttora l'iniziativa è rimasta attiva, si è deciso infatti di lasciare aperta la raccolta dei fondi per far fronte al funerale. Una triste fine quella del musicista nato in Texas il 7 agosto 1965. E' stata la moglie Paula Marcenaro, a darne l'annuncio su Facebook: "Johnny è morto. Gli tenevo la mano. Se ne è andato in pace. Grazie a tutti. Mi prenderò una pausa da tutto ma sappiate che sarò per sempre grata per il vostro amore”.