U2, teaser del documentario A Sort of Homecoming con David Letterman

È uscito il teaser del nuovo documentario Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, uno speciale che si concentra sull'amicizia incredibile dei due componenti messi a titolo della leggendaria band irlandese.

Bono e The Edge sono legati l'un l'altro da un rapporto che attraversa oltre quattro decenni, e proprio questa loro amicizia che tra non molto compirà il mezzo secolo è il soggetto dell’attesissimo documentario.

Il titolo prende il nome dal brano A Sort of Homecoming dell’album degli U2 The Unforgettable Fire, uscito nel 1984.



Nel video che anticipa ciò che vedremo c'è anche David Letterman, impegnato a visitare Dublino per la prima volta. Con due guide d'eccezione: non esistono ciceroni come Bono e The Edge per visitare la capitale irlandese!



I due rocker portano Letterman nella loro terra natale per il concerto speciale che viene immortalato da questo show, in arrivo su Disney+. Il 17 marzo (giorno di San Patrizio, da specificare visto che parliamo di un documentario ambientato in Irlanda) Disney+ presenterà in anteprima questo docu-special, giusto in tempo per l'uscita di Songs of Surrender degli U2.

La piattaforma streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha presentato in anteprima il primo teaser di Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, With Dave Letterman venerdì 13 gennaio.



"Dublino è una parte fondamentale della nostra storia", si sente affermare da Bono mentre si rivolge a Letterman. E aggiunge: "È nelle nostre canzoni”.

A quel punto il teaser mostra un'esibizione dal vivo del Vertigo tour del 2004.

Mentre sullo schermo scorre un montaggio con varie immagini del viaggio di ritorno dei due musicisti in patria, si può sentire la voce del frontman degli U2 cantare: "Ciao, ciao/ Sono in un posto chiamato Vertigo/ È tutto ciò che vorrei non sapere/ Tranne che tu mi dai qualcosa / posso sentire”.

Per quanto riguarda David Letterman, lo vediamo entusiasta di questo viaggio.

“Mi sono successe molte cose belle nella mia vita; questo è proprio in cima a quella lista”, confessa ai componenti degli U2.



Potete guardare il teaser del nuovo documentario Bono & The Edge: A Sort of Homecoming nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.