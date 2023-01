U2, l' attesissimo album Songs of Surrender uscirà il 17 Marzo

La band irlandese ha annunciato ufficialmente l’uscita di questa particolare raccolta, legata a doppio filo alla recente autobiografia di Bono. L’album dovrebbe contenere 40 classici del repertorio del gruppo “re-immaginati” in una chiave inedita Condividi

Quando sei un gruppo leggendario come gli U2 a un certo punto hai due strade: o cominci a reinventarti, accettando che questo potrebbe alienarti una parte del tuo pubblico, o scegli di diventare una “cover band di te stesso”, rinunciando a sperimentare nuove strade per restare nella tua confort zone. Bono Vox e soci hanno tuttavia trovato una nuova soluzione intermedia tra questi due estremi: si può ripresentare i propri classici, senza tuttavia rinunciare alla tentazione di reinventarli. È ciò che accade in Songs of Surrender, l’attesa nuova prova discografica degli U2 che arriverà ufficialmente alle nostre orecchie il 17 marzo del 2023.

Reinventarsi 40 volte vedi anche U2, Bono parla di Songs of Innocence dopo 8 anni L’annuncio della pubblicazione di Songs of Surrender non è di certo un fulmine a ciel sereno. Il disco, che uscirà nel giorno di San Patrizio patrono d’Irlanda, è in realtà il culmine di un progetto più grande che comprende anche l’autobiografia di Bono. I capitoli di Surrender erano 40, ognuno recante come titolo una canzone degli U2 scelta non casualmente. Sono stati proprio questi stessi brani evocati nel libro a venire ora “re-immaginati e ri-registrati”, come hanno spiegato i membri del gruppo sui social a corredo del video-trailer dell’album. La colonna sonora scelta per la clip di anticipazione è stata una versione più acustica e scarna di Beautiful Day, la hit che apriva All That You Can't Leave Behind traghettando la band irlandese nel nuovo millennio. Una scelta particolare, soprattutto se si considera la genesi complicata di quella canzone, che necessitò di due settimane e di diverse aggiunte nella fase di missaggio audio per suonare come la conosciamo. Ora gli U2 decidono di “tornare indietro” nel processo, togliendo tutto quello che non serve, quasi per tornare al nucleo di quelle composizioni e ritrovare se stessi. Ma perché lo fanno proprio adesso?

Caro fan ti scrivo vedi anche Secondo Bono l'album "Pop" è il più grosso fallimento degli U2 The Edge ha spiegato cosa ha portato alla nascita di Songs of Surrender in una lettera, indirizzata ai fan più accaniti degli U2. La missiva è in fretta finita su internet, dove ha rappresentato un piccolo caso anche per la franchezza con cui David Howell Evans ha avuto il coraggio di raccontare l’intera operazione. Il chitarrista ha descritto le nuove versioni dei classici della sua band come “intime reinterpretazioni”, aggiungendo che spesso si è scelto di modificare parti della musica e dei testi per adattarsi ai tempi che cambiano, o quantomeno a come sono cambiati gli U2 negli anni. “Quando una canzone diventa ben nota, è sempre associata a una voce particolare... Così, cosa accade quando una voce si sviluppa, e esperienza e maturità le donano una risonanza ulteriore?... Molte delle nostre canzoni sono state scritte quando eravamo un pugno di ragazzini... e ora quei brani per noi hanno un significato diverso... alcuni sono cresciuti con noi, altri li abbiamo superati, ma non abbiamo dimenticato l'ispirazione che ci aveva spinto a scriverli. L'essenza di queste canzoni è ancora in noi. Ma come ricollegarci con quell'essenza, ora che siamo andati avanti e cresciuti così tanto?”, si domanda The Edge. La risposta sta evidentemente in questo particolare greatest hits che il musicista giura essere animato da “una nuova immaginazione, da XXI secolo”.

Guardarsi indietro per prepararsi a trovare nuove traiettorie approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema musica Sembra che Bono e gli altri stiano cercando il modo per guardarsi indietro senza tuttavia perdere contatto con il passato. Songs of Surrender non è una mera scusa per fare un nuovo tour, come ha chiarito a novembre anche il batterista Larry Mullen Jr., spiegando che non ci sono in programma concerti per il 2023. Questo esperimento discografico va visto forse più come un modo per mettere un punto al passato, un passo necessario per sentirsi più liberi e senza zavorre nel futuro. Bono Vox ha già parlato di un altro album di inediti ormai pronto ma le venti canzoni di Songs of Acent dovrebbero, stando alle parole del cantante, arrivare solo dopo l’uscita di un disco molto più rock ora in lavorazione: “Songs Of Ascent è quasi pronto ma per ora non lo pubblicheremo, anche se vi dico che è fantastico. Faremo invece uscire presto un disco rock’n'roll. Voglio qualcosa alla AC/DC. Quel tipo di approccio e di disciplina alla scrittura. Mi sarebbe piaciuto scrivere canzoni pop per la radio ma abbiamo già percorso quella strada. Al momento voglio scrivere la canzone rock più provocatoria, spietata ed odiosa mai fatta dagli U2. Voglio un album rumoroso, irragionevole e senza compromessi”. Nell’attesa che i tempi per questa ennesima svolta siano maturi, i fan degli U2 potranno presto ritrovare la musica che li ha conquistati in una nuova inedita veste più intima. Anche loro, come The Edge, sperano davvero che questa “nuova traiettoria della band” finisca per essere apprezzabile quanto i loro fasti del passato.