Hallelujah, il significato della canzone per l'autore Leonard Cohen

DA LEONARD COHEN A SHREK

approfondimento

Cinque anni fa moriva Leonard Cohen, i suoi album simbolo

Il labirinto artistico del capolavoro di Cohen è iniziato nel 1984 con il rifiuto di Walter Yetnikoff, presidente della Columbia Records, di pubblicare l’album Various Positions e la traccia principale Hallelujah perché alla casa discografica “il mix non piace”. Nessuna ulteriore spiegazione per il giudizio negativo che ha frantumato il poema del cantautore, risorto però nel ventennio successivo grazie agli strumenti e alle voci di altri musicisti. Negli anni Ottanta, la canzone ha risuonato non solo nei concerti di Bob Dylan, ma anche nelle esibizioni dello stesso Cohen, senza tuttavia riscuotere particolare successo. Negli anni Novanta, invece, le versioni di John Cale e di Jeff Buckley hanno revitalizzato il brano. Depurata dai versi più scandalosi, la prima ha fatto da colonna sonora allo struggimento amoroso tra la principessa Fiona e il verde orco Shrek nell’omonimo film d’animazione della Dreamworks del 2001, progetto che Cohen ha scoperto alla fine del ritiro spirituale per curare la depressione e la dipendenza dall’alcool in un monastero buddhista della California. La seconda, invece, ha testimoniato la nascita della travagliata storia d’amore tra Marissa Cooper e Ryan Atwood nella serie tv dei primi anni Duemila The O.C.. Da allora, le cover hanno proliferato tra gli artisti, inclusi il leader degli U2 Bono Vox ed Elisa (che ha dedicato l’esibizione al padre dell’amica Emma Marrone, recentemente scomparso), e nei talent show X Factor (VAI ALLO SPECIALE), The Voice e American Idol. Lo stesso Cohen ha riproposto con successo il brano nei suoi concerti e nei festival di Glastonbury e Coachella, mentre dopo la scomparsa dell’artista la melodia ha risuonato in matrimoni, funerali e alla cerimonia memoriale del Covid a Washington nel 2021. “Ironico” ha commentato Cohen in una scena del documentario sulla tardiva fortuna dell’inno incompreso.