Questa sera, mercoledì 7 settembre, la cantante Elisa è attesa a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, per una tappa del suo Back to the Future Tour 2022. L’artista è reduce da alcune date in Sicilia , l’ultima di lunedì 5 settembre nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina . Durante l’esibizione, però, Elisa ha improvvisamente modificato la canonica scaletta per una dedica speciale a una persona recentemente scomparsa.

Il commovente omaggio di Elisa al papà di Emma Marrone

Nella giornata di domenica una notizia ha sconvolto indirettamente il mondo della musica, con gli artisti e i fan che si sono stretti attorno a Emma Marrone per l’improvvisa morte del padre Rosario. Alla prima occasione utile, Elisa ha deciso di omaggiare l’uomo dedicandogli Alleluja. Questo il messaggio della cantante friulana poco prima dell’esecuzione del brano: “Ci sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei, alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima. È un'amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l'Alleluja a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo. Un pensiero per lui e per la famiglia di Emma. Questo è per la mia sorellina". Un messaggio dal profondo del cuore e sinceramente sentito da parte di Elisa nei confronti della collega e amica Emma. Le due, infatti, hanno un rapporto che va oltre quello lavorativo iniziato ai tempi di Amici quando entrambe erano rivali guidando l’una la squadra bianca (Emma) e l’altra quella blu (Elisa). Emma, che da anni vive a Roma, in questo momento si trova ovviamente insieme alla propria famiglia per piangere la scomparsa di papà Rosario. Come ogni figlia, la cantante era molto legata al padre non solo in quanto tale, ma anche perché fu proprio lui a spingerla a seguire il sogno di diventare una cantante affermata qual è oggi.