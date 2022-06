U2, Bono Vox: ho scoperto di avere un fratello segreto

Il rapporto di Bono Vox con suo padre, Bob Hewson

Bono Vox ha specificato pochi dettagli ma esaustivi sulla vicenda che riguarda la sua vita familiare e ha aggiunto che il fratellastro è figlio di una relazione avuta da suo padre con una donna con cui ha avuto una profonda amicizia. Pare che Bob Hewson abbia spiegato la cosa con parole semplici spiegando che stava provando a rimediare all'accaduto, senza scusarsi. Il cantante degli U2 sarebbe dunque in pace con quanto appreso e sembra felice di aver trovato, a un certo punto della sua vita, un nuovo membro della famiglia. Per l'artista irlandese i legami familiari sono sempre stati molto importanti e non ha mai fatto mistero del rapporto complicato che ha avuto per decenni con suo padre a cui ha dedicato la toccante Sometimes You Can't Make It on Your Own, contenuta in How To Dismantle An Atomic Bomb, album del 2004.

Il brano, che è stato un singolo accompagnato da un video che vede il frontman degli U2 ripercorrere le strade della sua infanzia nella sua città natale, ha vinto diversi riconoscimenti e resta un momento molto emozionante dei live della band irlandese.