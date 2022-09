Bella ciao, 10 cantanti che non ti aspetti che l'hanno cantata. FOTO

4/10 ©Getty

Anche Skin si è cimentata con Bella ciao, cantata assieme alla band italiana Marlene Kuntz proprio ispirandosi alla versione di Tom Waits e Marc Ribot. La cover è stata data alle stampe per raccogliere fondi per la Fondazione “È stato il vento – Artisti per Riace” che sostiene la città di Riace. "È una canzone per la libertà, il canto di tutti", ha detto all’epoca Cristiano Godano. "Non si tratta di buonismo, ma di avere la mente predisposta a sentimenti di pace, a comprendere gli altri, a cercare soluzioni umane per tutti"





"Bella ciao", la storia del canto simbolo del movimento partigiano