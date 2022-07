10/10 Credit Ki Price

Nata a Toronto ma residente a Londa, Tess Parks ci accompagna nell'estate col singolo I see Angels. Che è un po' quello che accade a chi la vede e ascolta per la prima volta. Per conoscerla meglio partite dalla fine, cioè dall'ultimo album And Those Who Were Seen Dancing

