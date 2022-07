La scaletta del concerto dei Guns N'Roses a Milano

Per i veri amanti del rock, questa sera, domenica 10 luglio , la via di accesso alla meravigliosa location dello stadio milanese di San Siro , sarà la vera Heaven’s Door, la porta di accesso al Paradiso (parafrasando la loro nota canzone Knockin’ On Heaven’s Door) per una serata magica in compagnia dei Guns N’Roses , di tutto il loro inconfondibile sound ed energia. Archiviata quindi la paura di un ulteriore rimando di alcune date del tour – come successo lo scorso 5 luglio a Glasgow, per problemi di salute del frontman Axl Rose, il concerto dei Guns N’Roses a Milano si farà. Ecco alcune anticipazioni sulla possibile scaletta di serata.

I Guns N’Roses in concerto a Milano, la scaletta dell’evento

È sempre più trepidante l’attesa che separa i numerosissimi fan italiani, che nelle prossime ore affolleranno il grandissimo stadio Meazza di Milano, dall’unico concerto che i Guns N’Roses terranno nella nostra Penisola, in programma per le ore 21:00 di questa sera, domenica 10 luglio. Ecco nel frattempo le prime anticipazioni sulla scaletta di brani che la hard rock band statunitense capitanata da Axl Rose, con anche Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese suonerà a Milano per un vero e proprio viaggio tra le migliori canzoni di repertorio del gruppo. Tratte per altro dai loro ben sei album in studio: Appetite for Destruction (1987), G N’ R Lies (1988), Use Your Illusion I (1991), Use Your Illusion II (1991), The Spaghetti Incident? (1993) e Chinese Democracy (2008). La possibile scaletta del concerto dei Guns N’ Roses a Milano, domenica 10 luglio:

It’s So Easy Mr. Brownstone Chinese Democracy Slither (cover Velvet Revolver) Welcome to the Jungle Double Talkin’ Jive Estranged Live and Let Die (cover Wings) Absurd Civil War Wichita Lineman (cover Jimmy Webb) Patience I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges) You’re Crazy Slash Guitar Solo Knockin’ On Heaven’s Door (cover Bob Dylan) Nightrain Sweet Child O’Mine Paradise City

La scaletta è aggiornata in base agli ultimi concerti del Guns N’ Roses Tour già andati in scena in svariate location del Regno Unito ed Europa.