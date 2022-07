Guns N'Roses, cancellato il concerto di Glasgow per problemi di salute

Annullato il concerto dei Guns N’Roses in programma martedì 5 luglio a Glasgow. A comunicarlo è la stessa band con un post su Instagram, dove spiegano che si tratti di un “motivo di salute” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Brutta sorpresa e anche un po’ di preoccupazione per i fan dei Guns N’Roses. A poche ore dal concerto di Glasgow, in programma martedì 5 luglio, la band ha annunciato sui social l’annullamento dell’evento. Con un comunicato pubblicato su Instagram, la band ha spiegato i motivi della decisione: "Purtroppo, a causa di una malattia e su consiglio dei medici, i Guns N' Roses non potranno esibirsi a Glasgow. Stiamo lavorando per riprogrammare questo spettacolo, quindi conservate i vostri biglietti e attendete ulteriori aggiornamenti. Vi siamo grati per la vostra comprensione e pazienza".

Il momento dei Guns N'Roses approfondimento Guns N’ Roses: “Nuove canzoni in arrivo” Il rinvio a data da destinarsi del concerto di Glasgow arriva dopo le tante disavventure dell’esibizione a Londra all’interno dello stadio del Tottenham. Infatti, nei due eventi di venerdì 1° e sabato 2 luglio, i fan hanno assistito a una serie di circostanze sfavorevoli. Innanzitutto, il primo show è iniziato addirittura con due ore di ritardo per motivi non chiari, mentre la seconda serata è stata più breve rispetto al programma, dal momento che i Guns N’Roses hanno cantato 19 dei 22 brani da scaletta, escludendo grandi classici come Rocket Queen e November Rain. Secondo Alternative Nation, Axl Rose avrebbe avuto un attacco di panico e ciò ha spinto la band ad accorciare la scaletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guns N' Roses (@gunsnroses) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie