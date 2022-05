Una scaletta di artisti che non ha nulla da invidiare alle performance di spicco degli anni passati. Flowers Festival si prepara a tornare anche in questo 2022 per una ricca estate di musica a Collegno (TO). Ecco i primi ospiti già confermati, dalle stelle dell’ultimo Sanremo Rkomi e Ditonellapiaga, a Manuel Agnelli e Carmen Consoli