Rkomi in concerto, tutte le date del tour 2022

Il rapper ora in radio con il nuovo singolo firmato con Elisa, annuncia nuove date per il suo già ricco Taxi Driver Club Tour 2022. Ecco dove e quando ascoltare Rkomi in concerto

Dopo l’esperienza all’Ariston e il successo del nuovo singolo Insuperabile, Rkomi è pronto a regalare la sua musica ai fan di tutta Italia. Il tour del rapper e cantautore milanese – Taxi Driver Club Tour 2022 - è in partenza il prossimo 16 aprile con ben 11 date in giro per il Belpaese. Per l’occasione, la scaletta sarà ricca di successi, e magari anche di ospiti, a partire dalle numerose collaborazioni di Taxi Driver e del suo repack Taxi Driver Plus, ma anche l’ultimo singolo in uscita oggi, venerdì 11 febbraio, con Elisa, dal titolo Quello che manca.

Il Taxi Driver Club Tour 2022 di Rkomi approfondimento Sanremo 2022, Rkomi con Insuperabile: il testo Sulla scia dei numerosi colleghi che nelle ultime settimane hanno annunciato via stampa e social la ripresa dei tanto attesi concerti live, anche Rkomi (all’anagrafe Mirko Manuele Martorana) ha comunicato il ricco calendario di vecchie e nuove date del suo Taxi Driver Club Tour 2022. Dopo un’annata decisamente d’oro, con il suo ultimo disco Taxi Driver sempre in cima alle classifiche e ufficialmente album più venduto dell’anno, il rapper milanese si prepara ad una stagione dal vivo che si preannuncia Insuperabile (parafrasando il singolo portato a Sanremo 2022). Il calendario completo dei concerti di Rkomi nel 2022: Sabato 16 aprile 2022 – Venaria Reale, Teatro della Concordia

Giovedì 21 aprile 2022 - Napoli, Casa della Musica

Venerdì 22 aprile 2022 - Napoli, Casa della Musica

Sabato 23 aprile 2022 - Modugno, Demodè

Venerdì 29 aprile 2022 - Firenze, Viper

Sabato 30 aprile 2022 - Padova, Gran Teatro Geox

Venerdì 6 maggio 2022 - Roma, Atlantico

Sabato 7 maggio 2022 - Nonantola, Vox Club

Mercoledì 11 maggio 2022 - Milano, Fabrique

Giovedì 12 maggio 2022 - Milano, Fabrique

Sabato 14 maggio 2022 - Milano, Fabrique I biglietti per assistere ai concerti di Rkomi sono acquistabili tramite il circuito di vendita online Ticketone e presso tutti i rivenditori autorizzati del marchio in Italia. Inoltre, ben tre tappe del Taxi Driver Club Tour 2022 (Napoli e le due di Milano) sono già sold out.

Quello che manca, il nuovo singolo di Elisa ft. Rkomi fuori oggi approfondimento Elisa e Rkomi annunciano l’uscita del nuovo singolo Quello Che Manca Quello di Rkomi è un successo inarrestabile da un anno a questa parte, come dimostra dopotutto la voglia del giovane artista di regalare al suo pubblico di ascoltatori sempre nuove canzoni e punti di vista in musica. Arriva oggi in streaming il nuovo singolo Quello che manca cantato con Elisa e presente nell’album di quest’ultima Ritorno Al Futuro/Back To The Future, fuori la prossima settimana. Scritta da Elisa, Rkomi e dal producer Andrea Ferrara (Sixpm), che ne ha curato anche la melodia, Quello che manca rappresenta il “secondo tempo” di una gradita collaborazione. Elisa e Rkomi hanno infatti condiviso il medesimo studio di registragione già nel 2019 per la realizzazione e pubblicazione della hit Blu. Ecco quello che entrambi hanno scritto e commentato sui social: “Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro”.