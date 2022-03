Con la riprogrammazione a luglio dei concerti già in programma per Milano e Roma, Manuel Agnelli annunciava anche la voglia di ampliare ulteriormente il suo calendario di show estivi . Ecco allora che il cantautore e musicista milanese ha svelato a social e stampa le prime 14 date del Manuel Agnelli Tour 2022 che dal prossimo 7 luglio al 9 agosto lo porteranno sui migliori palchi della Penisola come protagonista di importanti festival estivi.

Manuel Agnelli, le date del tour estivo 2022

Dopo il recente cambio di location e rinvio a luglio delle date in programma per il prossimo maggio a Milano e Roma, Manuel Agnelli ha mantenuto la promessa fatta ai fan, tornando sui social per raccontare l’uscita di nuove date per il tanto atteso calendario di concerti estivi. Sono ben 14 gli appuntamenti finora in fissati per il Manuel Agnelli Tour 2022 che partirà il prossimo giovedì 7 luglio dal Flower Festival di Collegno e proseguirà fino alla grande festa finale del 9 agosto al Kascignana Music Fest di Castrignano Dei Greci (LE), salvo nuovi aggiustamenti. Ecco il calendario completo del Manuel Agnelli Tour 2022:

Giovedì 7 luglio 2022 – Collegno (TO), Flowers Festival

Martedì 12 luglio 2022 – Pistoia, Pistoia Blues

Giovedì 14 luglio 2022 – Bologna, BOtanique

Venerdì 15 luglio 2022 – Fermo, Villa Vitali

Domenica 17 luglio 2022 – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro Del Vittoriale

Martedì 19 luglio 2022 – Roma, Villa Ada

Giovedì 21 luglio 2022 – Genova, Balena Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Padova, Parco della Musica

Sabato 23 luglio 2022 – Assisi (PG), Riverock Festival

Lunedì 25 luglio 2022 – Milano, Carroponte

Mercoledì 27 luglio 2022 – Gradisca (GO), Castello

Venerdì 29 luglio 2022 – Matera, Matera Sonic Park

Venerdì 5 agosto 2022 – Donnafugata (RG), Castello Di Donnafugata

Martedì 9 agosto 2022 – Castrignano Dei Greci (LE), Kascignana Music Fest

L’annuncio del tour estivo di Manuel Agnelli arriva dopo il nuovo dpcm emanato da parte del Governo Italiano con tutte le rinnovate regole in fatto di eventi pubblici e concerti al tempo del Covid-19, secondo il quale, a partire dal prossimo 1 maggio, la capienza di stadi e palazzetti può tornare al 100%, con abbandono del distanziamento, delle mascherine e del Green Pass per l’accesso. Come raccontato dallo stesso cantante sui social, i biglietti per partecipare agli eventi musicali in programma, sono disponibili da oggi, martedì 29 marzo 2022, alle ore 11:00 su Ticketone, Vivaticket e presso tutti gli altri circuiti e punti vendita autorizzati.