Caparezza in concerto, il tour dei palazzetti diventa tour estivo

"A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire". Inizia con queste parole il post condiviso da Caparezza sul suo profilo Instagram. L’artista ha comunicato ai suoi fan la difficile decisione di trasformare la sua tournée indoor nei palazzetti in una estiva outdoor . "Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale. Potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate. Il tour dei palazzetti verrà dunque convertito in tour estivo.”.

Il nuovo tour estivo di Caparezza

approfondimento

Stories, “Caparezza – Made in Molfetta”. VIDEO

Il rinvio che Caparezza e la sua band hanno deciso di intraprendere è stata una decisione difficile, ma doverosa vista la situazione ancora incerta per i concerti indoor. Il nuovo tour si terrà in estate, una stagione che finora ha permesso di organizzare eventi all’aperto in sicurezza. Caparezza non solo ha mantenuto la maggior parte delle tappe, ma ne ha aggiunte diverse come comunica lui stesso: “Con grande impegno siamo riusciti a mantenere le stesse tappe nella stragrande maggioranza dei casi e abbiamo anche aggiunto diverse nuove date. Spero che chi abbia preso un biglietto per i palazzetti voglia tenerlo per i nuovi appuntamenti visto che tutti i biglietti acquistati potranno essere convalidati per le nuove date. Dovrete passare dalla piattaforma Clappitt per fare la convalida ma è piuttosto semplice.” Sarà quindi possibile scegliere tra il riutilizzo del biglietto per le nuove date o la richiesta di rimborso, ma quel che è certo è che l’estate sarà l’unica occasione di partecipare all’Exuvia tour. “Sapete quanto siano importanti i live per me, sapete quanto lavoro ci sia dietro i miei spettacoli e quanto sia frustrante rimandare un tour di mese in mese. Questa estate sarà pertanto l’unica occasione per partecipare all’Exuvia Tour e buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà." ha concluso l’artista.

Le date del nuovo Exuvia tour estivo

Ecco l’elenco delle nuove date dell’Exuvia tour estivo di Caparezza.