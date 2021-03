Caparezza, la prima canzone estratta dal nuovo album è Exuvia: il testo

Il singolo ha lo stesso nome dell’ album , il nono nella carriera del cantante, che debutterà il prossimo 7 maggio . In merito alle domande sull’inusuale nome scelto per il singolo e il lavoro in studio, Caparezza risponde che: “L’Exuvia è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale. Un calco perfetto , talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata“. Lo stesso cambiamento vissuto dall’artista, e che lo ha riportato ora sulle scene, in grande stile.

Proprio ieri, martedì 30 marzo, Caparezza lo aveva comunicato con la sua prima storia Instagram “Appuntamento a mezzanotte qui (sui social), per grandi rivelazioni”. E la rivelazione di cui parlava è arrivata puntuale: “ Exuvia ” il nuovo singolo del rapper pugliese ha fatto capolino su tutte le piattaforme di streaming musicale proprio in piena notte.

Caparezza , pseudonimo di Michele Salvemini , ha segnato l’immaginario musicale italiano degli anni ’90 e 2000, portando sul palco un genere pressochè sconosciuto, che spazia tra la freschezza e grinta delle barre hip hop, e le melodie di quel cantautorato dal sapore underground. Di lui si ricordano tanti singoli di successo: da “ Fuori dal tunnel ”, “ Vengo dalla luna ”, “ Vieni a ballare in Puglia ” e “ Mica van Gogh ” fino al più recente “ Ti fa stare bene ”.

Il testo di “Exuvia”

È una notte che ispira, è una notte che chiama nel bosco

È una notte che spia, è una notte di sguardi che ho addosso

Di ricordi che latrano come avessero visto il demonio

Sto scavando dentro di me così tanto che schizzo petrolio

È il mio rito iniziatico ma non ho aculei nel corpo

Vado da “Mea culpa” ad “Ego me absolvo”

Sono una larva sporca nel mondo

Faccio Manolo sopra quel tronco, rischio un bel tonfo

E sarà tutto nuovo come da neonato con la pancia all’aria

Dopo il mio passaggio dalla pancia all’aria

Schizzo gli occhi fuori dalla faccia, Lamia

Non sto più nella pelle, mama

Fuori di me, exuvia, spiego le ali, au revoir

Un'altra chance escludila, gioco alla pari con l'età

Passati appassiti, appassiti come quadranti di Dalì

Passati parassiti, parassiti, fame di me, cannibali

Exuvia

Exuvia

Guardo i video che ho fatto, ho la voce e l’aspetto di un altro

Il mio autoritratto, ha i colori in еterno contrasto

Mi sono preso i miei spazi, ma ho lasciato che il tempo fuggisse

Faccio un mucchio di cambi quindi adesso chiamatemi mister

Sono ancora alla guida, tengo il piede alzato da quel freno

Anche se della vita prendo sempre il lato passeggero

Quello che è stato l'ho già silurato

Ogni mio scatto è di prassi bruciato

Non dimentico le radici perché tengo alle mie radici

Ma ci ritorneò quando sarò inumato

I miei dubbi hanno dei modi barbari:

Invadenti e sono troppi

Il segreto è fare come gli alberi:

Prima cerchi, dopo tronchi

Chi ti spinge dopo quella soglia?

Se non è la noia, sarà il tuo dolore

L'occasione buona per andare altrove, tipo fuori





Fuori di me, exuvia, spiego le ali, au revoir

Un'altra chance escludila, gioco alla pari con l'età

Passati appassiti, appassiti come quadranti di Dalì

Passati parassiti, parassiti, fame di me, cannibali

Exuvia

(Sottoposto al rituale, obbedisco)

Exuvia

(Come fosse il rituale di un sottoposto)

Exuvia

(E comincio a cantare il mio nuovo disco)

Exuvia

(Come queste cicale dal sottobosco)

Exuvia

Sottoposto al rituale, obbedisco

Exuvia

Come fosse il rituale di un sottoposto

Exuvia

E comincio a cantare il mio nuovo disco

Exuvia

Come queste cicale dal sottobosco

Fuori di me, exuvia

Fuori di me, exuvia

Exuvia, exuvia

Exuvia, exuvia

Exuvia

Ricordati che è un disco allegro